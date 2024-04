“No hace ninguna diferencia”: Sam Taylor-Johnson habló sobre la diferencia de edad con su esposo Aaron Taylor-Johnson

Varias parejas de Hollywood han logrado acaparar los titulares de los diferentes medios de comunicación debido a múltiples razones, sin embargo, una de las que ha causado más revuelo en el mundo ha sido la pareja conformada por la directora británica, Sam Taylor-Johnson, y el actor Aaron Taylor-Johnson.

La razón por la que su relación ha llamado tanto la atención de público y de los diferentes medios de comunicación ha sido la gran diferencia de edad que se llevan ambos y el inició de su historia de amor.

Sam y Aaron se llevan 24 años, sin embargo, no es la única razón del porqué es tan criticada su relación, ya que es conocido que ambos se conocieron cuando el intérprete de ‘Tren Bala’ tenía 18 años y ella 42.

Ante las críticas y comentarios negativos que ha recibido su matrimonio, la directora de ‘Back to Black’, la cinta biográfica de Amy Winehouse, conversó con el medio británico The Guardian para defender su matrimonio.

La directora de cine hablo con el medio inglés sobre la diferencia de edad que tiene con su esposo y si esto ha representado un problema dentro de su matrimonio de 14 años con la estrella de Hollywood.

“Nunca sucede. Quiero decir, surge ahora porque lo preguntas. Y surge desde la perspectiva externa de personas que no nos conocen, porque yo supongo que la gente siempre lo hará”, explicó Sam.

Taylor-Johnson añadió durante su diálogo con The Guardian: “Somos un poco una anomalía, pero es esa cosa: después de 14 años simplemente piensas, ¿seguramente a estas alturas ya no importa? Entonces, si lo piensas de esa manera, entonces la diferencia de edad realmente no hace ninguna diferencia”.

Sam y Aaron se conocieron en 2009 en el set de ‘Mi nombre es John Lennon’, cinta que ella dirigió y que su ahora esposo protagonizó.

En ese entonces, ella tenía 42 años, mientras que Aaron tenía 18, y según lo contado por el actor de ‘Kick-ass’ él fue quien tomó la iniciativa de cortejarla y tras terminar la filmación de la cinta le propuso matrimonio.

En 2010 la pareja recién comprometida anunció que estaba a la espera de su primera hija juntos, Wylda Rae, y en 2012 le dieron la bienvenida a su segunda hija, Romy Hero.

Meses más tarde de la llegada de Romy Hero, la pareja contrajo matrimonio en Somerset, Inglaterra, en donde la directora lució un hermoso vestido de Sarah Burton para Alexander McQueen, mientras que el actor vistió un traje de Tom Ford.

El 21 de junio de 2022, la pareja celebró una década de matrimonio con una ceremonia de renovación de votos rodeados de sus seres queridos más cercanos.

Es por ello que Sam considera que las opiniones sobre su diferencia de edad vienen siempre de personas que no lo conocen, porque incluso sus hijas solamente “ven a dos padres felices y amorosos, así que en realidad no comprenden, solo creen que la gente es un poco mala”.

De hecho, Aaron ha hablado sobre este tema y ha defendido su matrimonio señalando: “Lo que tienes que darte cuenta es que lo que la mayoría de la gente hacía a los 20, yo lo hacía a los 13 ¿Estás haciendo algo demasiado rápido para otra persona? No lo entiendo. ¿A qué velocidad se supone que debes disfrutar de la vida? Es extraño para mí”.