Anonymous lanza acusación sobre financiación de la campaña a la presidencia de Petro tras escándalo de Benedetti

El grupo internacional de hackers Anonymous lanzó este lunes una acusación sobre el financiamiento que habría tenido la campaña presidencial del actual jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

Anonymous aseguró que fue Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, quien financió parte de la campaña del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando era candidato para las elecciones de 2022.

“Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, financió parte de la campaña del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Euclides Torres es líder del grupo empresarial y político conocido como ‘Clan Torres’. Clan, cercano al exembajador Benedetti”, dice el grupo de hackers internacional Anonymous

Los ciberpiratas no ofrecieron más información. Anonymous se había referido horas atrás al presidente Petro al que llamó “arrogante”.

El grupo se pronunció luego de que la revista Semana revelara en la noche del domingo 4 de junio una serie de graves audios en los que Armando Benedetti habla sobre delicados temas con Laura Sarabia, aunque la voz de la exfuncionaria no se escucha en las grabaciones publicadas por el medio de comunicación.

En el material expuesto, Benedetti le reclama airadamente y con improperios a Sarabia por el trato que ha recibido del Gobierno e incluso amenaza en varias oportunidades con revelar información sobre el origen de fondos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota. Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico”, dice el político.

“¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”, agrega Benedetti en una de las muchas advertencias que se escuchan en los audios.

Por ejemplo, en otro aparte de las grabaciones, el político dice: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean. Si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

En los audios, cuya fecha de grabación no se conoce, Benedetti reclama por el papel que jugó en la campaña presidencial y los recursos que consiguió. “Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora, que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, para que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.

En otro aparte, Benedetti compara las revelaciones que supuestamente él podría hacer con el Proceso 8.000, el escándalo que estalló durante el gobierno de Ernesto Samper en los años 90 por la financiación del narcotráfico a su campaña.