Así fue el rifirrafe entre Lali Esposito y Javier Milei tras las elecciones primarias en Argentina

Las elecciones primarias, denominadas PASO en Argentina, dejó como gran ganador a Javier Milei, el candidato para algunos de ultraderecha y para otros ultraliberal al punto de oponerse al Estado, que sorprendió al oficialismo y a la oposición tras conseguir más del 30% de los votos.

De esa manera, el candidato del movimiento Libertad Avanza competirá por la presidencia en las elecciones generales del próximo 22 de octubre en las que también participarán Sergio Massa, por Unión por la Patria; Patricia Bulrrich, de Juntos por el Cambio; Juan Schiaretti, del Partido Justicialista, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

Aunque millones de argentinos celebraron la sorprendente victoria del candidato libertario, otros lamentaron el resultado.

Este es el caso de la cantante Lali Esposito, quien lamentó el resultado electoral de este domingo en Argentina, que dio como ganador a Milei, y calificó de “peligroso” el hecho. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió Lali.

Tras recibir críticas por su trino de parte de seguidores de Milei, la intérprete argentina no dudó en hacer un descargo sobre las reacciones a su comentario.

“No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, reaccionó.

“Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada. Obvio, es lo más "cómodo" pero no soy así. ¡Así que ...Si! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, agregó.

Entretanto, el candidato de Libertad Avanza fue consultado por el mensaje de la artista, pero ironizó con su respuesta.

Durante una entrevista para una radio en Argentina, Milei respondió que no conocía quién es Lali Esposito. Tras la insistencia del presentador Jonathan Viale, quien se mostró sorprendido por su respuesta, el político lanzó otro comentario irónico.

“¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”, dijo Viale.

“Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”, replicó Milei.