Atentado contra Donald Trump y sus implicaciones políticas: tema en Ángulo de NTN24

Este fin de semana, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un ataque en medio de un mitin político en Butler, Pennsylvania, mientras estaba ofreciendo un discurso ante los asistentes cuando se escucharon sonidos de disparos. Producto de ello, el político resultó herido en su oreja derecha.

Ante esto, el líder republicano se pronunció sobre los angustiantes momentos que vivió, asegurando: “Es increíble que un acto así pueda suceder en nuestro país. No se sabe nada aún del atacante, que está muerto. Me dispararon con una bala que me entró por la parte superior de mi oreja derecha”.

Por su parte, el presidente de la unión americana, Joe Biden, se pronunció sobre este incidente aseverando que es hora de “bajarle a la temperatura” de su política, además de que comentó que las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán un "período de prueba" tras el intento de asesinato a Trump.

Para hablar sobre este tema, el programa de Ángulo de NTN24 debatió con Eric Rojo, analista político republicano; Luis Montes, estratega demócrata; y Jorge Martínez, experto de seguridad y defensa.

Eric Rojas afirmó que este incidente “es un hecho horrible, porque no hay lugar en nuestra de política para este tipo de violencia”, por lo que “si lo hubieran asesinado el caos en este país sería interminable como no hemos visto en muchas veces”, pero que el lado positivo es que “va a ayudar a consolidar las ganancias que tiene Trump”.

Mientras que, para Luis Montes, este suceso va a hacer que “Trump tenga un remonte en las encuestas temporal”.

Por su parte, Jorge Martínez comentó: “es un golpe más a la imagen de Estados Unidos, porque no podemos diferenciar la campaña de los Estados Unidos de la guerra que se lleva a cabo entre China, Rusia y sus aliados con EE. UU.”