Carlos Prosperi participará en las primarias pero impugnará si consigue pruebas de irregularidad

"No nos estamos retirando ni nos estamos inscribiendo por fuera, pero no nos podemos quedar callados ni ser cómplices de irregularidades", sentenció Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática, tras reunirse con la Comisión Nacional de Primarias horas después de solicitar que se postergue la votación alegando razones logísticas.

El reclamo de AD es la adjudicación de miembros y testigos en las mesas de votación, según ellos, a favor de la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado a través de su equipo logístico llamado Súmate, una organización experta en materia electoral que fundó la candidata favorita a ganar la contienda.

Prosperi dijo que apenas este viernes a mediodía se dio a conocer los miembros de mesas, unos 15 mil a favor de Machado, mientras que ellos tienen casi 7 mil. "Eso es algo desigual y que no da garantías. No puedo amparar este tipo de conductas cuando he criticado actuaciones del CNE quitándole el derecho a los venezolanos. El presidente de la Comisión Nacional de Primaras y algunos miembros no pueden tomar parte en esto".

"No puede ser que en Súmate sigan imponiendo este tipo de situaciones", insistía Prosperi al cuestionar al supuesto ventajismo de María Corina Machado y su equipo.

Sin embargo, participará. “llamo a la militancia de mi partido a votar bien temprano para erradicar estas situaciones que bastante nos están haciendo daño. Carlos Prosperi va a participar, va salir a ganar las primarias. Hay un acuerdo firmado en respetar los resultados siempre y cuando se cumpla lo que está ahí. Apenas identifiquemos alguna irregularidad nosotros no podemos reconocer. Salimos a llamar y a votar masivamente”.

Agregó que los adecos tendrán un centro de totalización propio, pero si detectan alguna irregularidad no podrán avalarla.

Trascendió que en su reunión con la CNdP se acordó la acreditación de cada uno de los testigos, pero insistió en que no se puede adjudicar los miembros de mesa 36 horas antes de la elección.

Además aseguró que Jesús María Casal, presidente de la CNdP le “ha dejado en azul” o no le ha respondido los mensajes de preocupación sobre el proceso.