“Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”: José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano chileno

Dura derrota electoral para el presidente de Chile, Gabriel Boric, tras los resultados en los comicios que se llevaron a cabo el domingo para definir a los miembros del consejo que redactará una nueva propuesta de Constitución.

El Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, se convirtió en el vencedor las elecciones constituyentes con el 35,68% de los votos, seguido por Unidad para Chile, con un 28,05%, y Chile Seguro, con un 21,36%.

VEA TAMBIÉN "Hoy el pueblo de Chile expresó una vez más sus posiciones": Gabriel Boric tras revés en elecciones del Consejo Constitucional o

Tras el triunfo, el presidente del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast, se refirió a los resultados de las elecciones y a las problemáticas que enfrenta el país chileno.

“Chile ha derrotado a un gobierno fracasado, un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad, migratoria, económica, social, entre otras”, dijo el presidente del Partido Republicano chileno.

“Debo decir que no hay nada que celebrar porque Chile no está bien, porque los chilenos no estamos bien y eso hay que grabárselo en el corazón. Para algunos pocos esta elección parece muy importante, pero para la mayoría de los chilenos no, porque mañana tendrán que levantarse a la misma hora de siempre y seguir con sus vidas adelante”, agregó.

En total son 50 los asientos que conformarán este Consejo Constitucional, que según los resultados de la votación de este domingo se acerca a la derecha que ocupará la mayoría de las plazas.

VEA TAMBIÉN Golpe electoral para Boric: Partido Republicano se impone en las elecciones de Consejo Constitucional en Chile o

Por su parte el presidente Gabriel Boric se pronunció mediante su cuenta de Twitter e instó a respetar la decisión del pueblo chileno.

"Hoy el pueblo de Chile expresó una vez más sus posiciones de manera democrática eligiendo consejeras y consejeros constituyentes, a quienes invito a actuar con sabiduría y templanza para redactar un texto que interprete a la gran mayoría del país", dijo.

En unas declaraciones a la prensa, el mandatario señaló que, el país, "utiliza una vez más el diálogo para resolver sus diferencias".

"Hemos entendido todos que la democracia se defiende y fortalece con más democracia", agregó.

Horas antes, cuando salió a votar, Boric aseguró que la votación era "la oportunidad histórica de avanzar hacia una nueva Constitución para construir un país desarrollado, justo e inclusivo".