NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Álvaro Uribe

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

agosto 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Jaime Granados, principal abogado de la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe, explicó en La Noche de NTN24 los pormenores del juicio que derivaron en la condena contra la principal figura de la oposición en Colombia.

Este jueves 7 de agosto, se realizará la gran marcha a favor de los principios democráticos y en solidaridad al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras la controversial condena en primera instancia por presunta manipulación de testigos proferida por una juez de Bogotá días atrás.

Al exmandatario se le impuso 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Jaime Granados, principal abogado de la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe, explicó en La Noche de NTN24 los pormenores del juicio que derivaron en la condena contra la principal figura de la oposición en Colombia.

o

Granados calificó la sentencia como una "verdadera arbitrariedad" que viola la presunción de inocencia y el debido proceso del exmandatario. Según el jurista, el fallo "maltrata" e "instrumentaliza" a Uribe, desconociendo sus 55 años de vida pública y servicio al país.

"Ha sido maltratado, se le ha desconocido su presunción de inocencia, se le ha tratado como culpable, se ha mancillado su honor, se ha afectado el debido proceso e incluso su dignidad humana", afirmó Granados.

El abogado explicó que ya presentaron una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá y están preparando un recurso de apelación que será radicado el próximo 13 de agosto. A su vez, señaló que respetan las decisiones judiciales, pero buscarán controvertirlas con las herramientas legales disponibles.

El defensor del expresidente cuestionó especialmente la decisión de privar de libertad a Uribe, argumentando que esto busca "neutralizarlo políticamente" de cara a las elecciones de 2026. Según el jurista, la detención limita "de facto" la capacidad de actuación política del expresidente como líder de la oposición.

"Está afectando a él, a su persona, a su libertad en todo sentido, y también está afectando a la colectividad que él fundó, que preside, y también a los sentimientos de millones de colombianos que lo han apoyado todos estos años", señaló.

o

El abogado también criticó que la jueza justificara la detención como una medida para producir un "efecto disuasivo e intimidatorio", lo cual considera "sumamente grave" por instrumentalizar la libertad de una persona presumida inocente.

Respecto a los recursos legales, Granados explicó que la tutela busca que se respete la presunción de inocencia de Uribe y pueda defenderse en libertad. Aunque el Tribunal negó inicialmente la libertad inmediata, sigue estudiando el recurso.

"Estamos hablando entonces de los dos mecanismos judiciales disponibles para enfrentar esta, en mi opinión nuestra, una verdadera arbitrariedad", afirmó el abogado sobre la tutela y la apelación.

Granados confía en que los recursos prosperen, argumentando que el 99% de los juristas consideraban que la Fiscalía no había probado su caso. Mientras tanto, miles de colombianos se movilizarán este jueves en apoyo a Uribe, en una marcha convocada por el partido Centro Democrático.

Temas relacionados:

Álvaro Uribe

Condena

Protestas

Oposición

Centro Democrático

La Noche

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Judicial

Ver más
Explotación sexual

Cómo una adolescente venezolana fue torturada por negarse a la explotación sexual de una red que se dio a conocer como "Bloody family"

Lectura del fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

Polémica jurídica por interceptaciones validadas como prueba por la juez Heredia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

Empresario Ong Beng Seng | Foto: AFP
Fórmula 1

Empresario que llevó la Fórmula 1 a Singapur se declaró culpable en caso de corrupción al que también está vinculado exministro del país

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
José Pékerman/ Selección Colombia 2011 - Fotos EFE
Selección Colombia

"¿Quién te castigó a vos?": jugador que dejó de ser llamado a La Tricolor considera que la selección fue injusta con él y con otro goleador

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump defiende su ley fiscal y abre la puerta a nuevos aranceles en la más reciente reunión con su gabinete

Explotación sexual

Cómo una adolescente venezolana fue torturada por negarse a la explotación sexual de una red que se dio a conocer como "Bloody family"

Deyna Castellanos en el partido entre Venezuela y Paraguay en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Deyna Castellanos

"Merece un tiempo en el banco": duras críticas hacia Deyna Castellanos tras fracaso de La Vinotinto en la Copa América femenina

Foto referencia | AFP
Accidente aéreo

Al menos cuatro personas murieron luego de que una avioneta se estrellara en un aeropuerto en Londres

Foto de referencia de migrantes (EFE)
Estados Unidos

"Esta administración no respeta los hogares de alabanza": pastora a cargo de iglesia en Estados Unidos a la que llegan niños no acompañados en busca de refugio

Garzón vive, la historia de Jaime Garzón en RCN Total
RCN Total

Garzón Vive, una serie marcada por el humor y la valentía de un periodista disruptivo, ya la puedes encontrar en RCN Total

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano