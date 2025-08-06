"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Este jueves 7 de agosto, se realizará la gran marcha a favor de los principios democráticos y en solidaridad al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras la controversial condena en primera instancia por presunta manipulación de testigos proferida por una juez de Bogotá días atrás.

Al exmandatario se le impuso 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Jaime Granados, principal abogado de la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe, explicó en La Noche de NTN24 los pormenores del juicio que derivaron en la condena contra la principal figura de la oposición en Colombia.

Granados calificó la sentencia como una "verdadera arbitrariedad" que viola la presunción de inocencia y el debido proceso del exmandatario. Según el jurista, el fallo "maltrata" e "instrumentaliza" a Uribe, desconociendo sus 55 años de vida pública y servicio al país.

"Ha sido maltratado, se le ha desconocido su presunción de inocencia, se le ha tratado como culpable, se ha mancillado su honor, se ha afectado el debido proceso e incluso su dignidad humana", afirmó Granados.

El abogado explicó que ya presentaron una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá y están preparando un recurso de apelación que será radicado el próximo 13 de agosto. A su vez, señaló que respetan las decisiones judiciales, pero buscarán controvertirlas con las herramientas legales disponibles.

El defensor del expresidente cuestionó especialmente la decisión de privar de libertad a Uribe, argumentando que esto busca "neutralizarlo políticamente" de cara a las elecciones de 2026. Según el jurista, la detención limita "de facto" la capacidad de actuación política del expresidente como líder de la oposición.

"Está afectando a él, a su persona, a su libertad en todo sentido, y también está afectando a la colectividad que él fundó, que preside, y también a los sentimientos de millones de colombianos que lo han apoyado todos estos años", señaló.

El abogado también criticó que la jueza justificara la detención como una medida para producir un "efecto disuasivo e intimidatorio", lo cual considera "sumamente grave" por instrumentalizar la libertad de una persona presumida inocente.

Respecto a los recursos legales, Granados explicó que la tutela busca que se respete la presunción de inocencia de Uribe y pueda defenderse en libertad. Aunque el Tribunal negó inicialmente la libertad inmediata, sigue estudiando el recurso.

"Estamos hablando entonces de los dos mecanismos judiciales disponibles para enfrentar esta, en mi opinión nuestra, una verdadera arbitrariedad", afirmó el abogado sobre la tutela y la apelación.

Granados confía en que los recursos prosperen, argumentando que el 99% de los juristas consideraban que la Fiscalía no había probado su caso. Mientras tanto, miles de colombianos se movilizarán este jueves en apoyo a Uribe, en una marcha convocada por el partido Centro Democrático.