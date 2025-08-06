NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Desaparición

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

agosto 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En entrevista exclusiva con NTN24, las hermanas del joven político venezolano desaparecido José Riera claman por su vida y exigen saber su paradero.

La desaparición del joven político venezolano José Riera ha sumido a su familia en una angustiosa búsqueda que ya alcanza los 11 días.

Riera, militante del partido Voluntad Popular y psicólogo de profesión, fue visto por última vez en Caracas, dejando a su hijo de 11 años y a sus seres queridos en una desesperada situación.

En una entrevista exclusiva con NTN24, las hermanas de Riera claman por su vida y exigen saber su paradero.

"Hemos recorrido todos los centros de detención posibles en Caracas, nadie nos da razón", expresan con frustración. La familia insiste en que José no ha cometido ningún delito, señalando que su única "falta" ha sido exigir un cambio democrático para Venezuela.

o

Aunque en los últimos meses Riera había reducido su activismo político, su militancia en Voluntad Popular podría haber sido la causa de su desaparición. “El hecho de que piense diferente y que sea activista ya es motivo de persecución”, indicaron.

“Si sabíamos que podía ocurrir porque lamentablemente es un delito pensar diferente”, afirmaron.

La preocupación por la salud de José Riera, quien es hipertenso, aumenta con cada día que pasa. “Nosotros no queremos pensar que lo están torturando, aunque sabemos que es una práctica constante. Queremos pensar que no le están haciendo daño porque él no ha cometido ningún delito”, relataron.

Ante la situación, sus hermanas se han sumergido en una rutina agotadora: hacer colas frente a organismos oficiales, compartir testimonios con otras familias de desaparecidos, y buscar incansablemente información.

En las últimas semanas alrededor de 40 críticos al régimen de Nicolás Maduro han sido detenidos, de los cuales algunos han sido liberados.

o

El 18 de julio de 2025, Venezuela anunció la excarcelación de 80 personas y liberó a 10 estadounidenses o residentes permanentes de Estados Unidos a cambio de la puesta en libertad de 252 migrantes venezolanos expulsados por el gobierno de Donald Trump a una cárcel de El Salvador.

El más reciente informe de Human Rights Watch (HRW) denuncia un "patrón de puerta giratoria" con la liberación de presos políticos seguida de nuevas detenciones.

"El gobierno de Maduro lleva años aplicando un patrón de 'puerta giratoria'", critica Juanita Goebertus, directora de esta ONG, citada en la nota.

Temas relacionados:

Desaparición

Detenciones arbitrarias

Represión en Venezuela

Voluntad Popular

Oposicion venezolana

