"Colombia y la región no están preparadas para una oleada migratoria masiva": vicepresidente de la ONG Venezolanos en Barranquilla sobre la crisis en Venezuela

Según cifras de la plataforma R4V son más de 7.7 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la crisis política, económica y social que tiene sumergido al país desde hace más de dos décadas, convirtiéndola en la mayor catástrofe humanitaria del hemisferio occidental.

La ONG Venezolanos en Barranquilla alerta a la comunidad internacional sobre el inminente éxodo masivo que podría darse si se agudiza la situación actual en Venezuela.

Se estima que cerca del 18 al 25% de la población actual en Venezuela tendría la intención de buscar protección en otros países si la situación no se estabiliza en su territorio a corto plazo.

Sobre el tema, Juan Viloria, vicepresidente de la ONG Venezolanos en Barranquilla, expresó en el programa La Tarde de NTN24: “Colombia y la región no están preparadas para una oleada masiva migratoria, no es una percepción o apreciación, es una realidad (...) No avalemos este fraude (electoral).

Cabe recordar que, el pasado 28 de julio los venezolanos ejercieron su derecho al voto eligiendo por una inmensa mayoría al candidato de la oposición Edmundo González. Sin embargo el Consejo Nacional Electoral anunció unos resultados que no corresponden con la voluntad popular ejercida ese día lo que ha causado la movilización espontánea de los venezolanos dentro y fuera del país.

De momento en Venezuela se cuentan más de 1.000 personas detenidas, 10% de ellas son menores de edad, asimismo se contabilizan más de 40 desapariciones forzadas y más de 20 personas fallecidas, producto de la brutal represión

Más de 300 ONG suscribieron un llamado a la comunidad internacional a reconocer los resultados electorales del pasado 28 de Julio, solicitar el cese de la represión y de la violencia por parte del régimen y de las fuerzas del Estado en contra de la población civil, la persecución en contra de activistas de Derechos Humanos y dirigentes políticos.