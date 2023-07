¿Cómo se puede interpretar la discrepancia entre Lula y Boric en la cumbre CELAC-UE?

Polémica tras la cumbre CELAC-Unión Europea entre Lula da Silva y Gabriel Boric.

El presidente de Brasil cuestionó al mandatario chileno por lo que calificó como "la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que un joven tenga más prisa", dijo textualmente.

Esto, tras diferir, ambos dignatarios, sobre la guerra en Ucrania, un tema que dejó en evidencia las diferencias que hoy hay entre América Latina y la Unión Europea y que quedó de manifiesto en el redactado del comunicado de cierre de la cumbre. “Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que sigue causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial”, rezaba el comunicado.

Gabriel Boric dijo que era muy importante que Latinoamérica condenara "con claridad" lo que estaba sucediendo en Ucrania, y calificó el conflicto como "una guerra de agresión, imperial, inaceptable, en donde se viola el Derecho Internacional".

Lula atribuyó a la "ansiedad" y "juventud" de Boric la condena y se reafirmó en su posición asegurando que no tiene porqué estar de acuerdo con la visión de su homólogo chileno.

En las últimas horas, Gabriel Boric quitó hierro a la polémica. En las últimas horas dijo que no se sintió ofendido y que no tiene una mala impresión de Lula.

No es la primera vez que la visión de Boric, un presidente de izquierda, dista de la mayoría de mandatarios de la región que también se consideran

¿Cómo leer estas diferencias públicas de ambos mandatarios? ¿Es normal que discrepen, de esta manera, dos líderes latinoamericanos considerados ambos de izquierda?

Sergio Bitar, colaborador del centro de pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, ofreció una entrevista en Cuestión de Poder de NTN24.