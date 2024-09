"Enfrentamos a unos asesinos que están dispuestos a todo": Rodrigo Diamanti sobre el régimen de Nicolás Maduro

Rodrigo Diamanti, exprisionero político y presidente de la ONG “Un mundo sin mordaza”, habló en La Tarde de NTN24 sobre la situación política en Venezuela y analizó lo que podría venir gracias al apoyo internacional recibido en los últimos días.

Diamanti hizo hincapié en la importancia de seguir exigiendo que se muestren las actas en las calles y aseguró que esperan movilizarse, además del próximo 28 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre.

“Lo que se quiere es que esa semana se sumen la mayor cantidad de países al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela y se haga un llamado al régimen de Maduro para que abandone el poder y dé paso a la democracia”, indicó.

VEA TAMBIÉN ¿Qué hay detrás del supuesto complot para asesinar a Nicolás Maduro? o

“Que le pidan todos los países al fiscal de la Corte Penal Internacional que tome acciones sobre Venezuela”, agregó.

En ese sentido, indicó que en Venezuela hay “un grupo criminal y tiene que ser tratado de esa manera por la comunidad internacional”.

“Tenemos claro que nos enfrentamos a unos asesinos que están dispuestos a todo”, añadió.

VEA TAMBIÉN "Que se publiquen las actas": presidente del gobierno de España insiste en exigir cuentas a Maduro o

Sobre el pedido para que la Corte Penal Internacional dicte órdenes de captura contra Maduro, señaló que no les preocupa que el fiscal hasta ahora no lo haya hecho, pero si nos comienza a preocupar que no lo haga pronto”.