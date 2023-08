Estados Unidos hace importante anuncio sobre visas para ciudadanos cubanos

La embajada de los Estados Unidos en Cuba hizo un importante anuncio sobre la visa para ciudadanos cubanos.

A través de un comunicado la unidad diplomática norteamericana explicó que los solicitantes cubanos que deseen solicitar visas de no inmigrante y no califican, pueden solicitar dicho visado en otra embajada o consulado de los Estados Unidos.

"Para solicitar una cita de visa de no inmigrante, por favor seleccione una embajada o consulado de los Estados Unidos donde programar su entrevista", precisa el reporte.

Asimismo, el comunicado precisa que las citas para solicitud de visas de no inmigrante en la Embajada de los EE. UU. en La Habana estarán disponibles solamente para solicitantes bajo una de las siguientes circunstancias:

El solicitante de visa de no inmigrante está solicitando una visa diplomática u oficial (A o G).

Si el solicitante de visa de no inmigrante presenta una condición de salud de emergencia que necesita de tratamiento médico en los Estados Unidos, ello requiere la presentación de una carta de un médico o institución médica en Cuba con el diagnóstico de la condición médica del solicitante de visa, una carta de un médico o institución médica en los Estados Unidos que exprese la disposición y capacidad de tratar la condición médica del solicitante, la duración del tratamiento, así como los gastos que hará durante su estancia en EE. UU.

Una vez que el solicitante haya recopilado la documentación necesaria, tiene que visitar la página de contacto y seguir las indicaciones al pie de la letra para enviar la documentación.

"Tan pronto como recibamos y revisemos la documentación, la Embajada determinará si podemos programar una cita de emergencia para una entrevista de visa. En la entrevista, el solicitante debe demostrar que es elegible para recibir una visa en virtud de la ley de inmigración de los Estados Unidos. El envío de una solicitud de cita no garantiza una cita, y la confirmación de una cita para entrevista no garantiza la aprobación de la visa", subraya la notificación.

En cuanto al cambio en la validez de la visa de visitante, conocida como visa de turista (B- 2), la embajada sostiene que esta iniciativa ha cambiado para los ciudadanos.

"A partir del 25 de agosto de 2023, las visas B- 2 emitidas a ciudadanos cubanos son válidas por cinco años y permiten múltiples entradas a los Estados Unidos, lo que les da luz verde para viajar a los Estados Unidos varias veces durante un período de cinco años por turismo o visitas familiares", aclara la embajada.

A su vez, el recinto diplomático de la Unión Americana en Cuba acota: "la Embajada de los Estados Unidos en La Habana actualmente no procesa visas B-2 de no inmigrante para viajes turísticos. Los ciudadanos y residentes cubanos que deseen solicitar una visa de turista B-2 pueden solicitar una cita para visa en cualquier Embajada o Consulado de los Estados Unidos fuera de Cuba que brinde servicios de visas de no inmigrante".

Como se recordará, el Departamento de Estado de EE.UU. ha aumentado algunas tarifas de solicitud de visas de no inmigrante (NIV); incremento que ha venido sucediendo desde el 17 de junio de 2023.

En ese sentido, la tarifa de solicitud de visa de visitante por negocios o turismo (B1/B2), y otros visados NIV no basados en peticiones, como las visas de estudiante y de visitante de intercambio, ha aumentado de 160 a 185 dólares.

La tarifa de solicitud de determinados visados de no inmigrante basados en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) ha aumentado de 190 a 205 dólares.

Mientras tanto, la tarifa de solicitud de visados de comerciante, inversor y trabajador australiano especializado (categoría E), ha aumentado de 205 a 315 dólares.

Vale añadir que otros honorarios consulares se mantienen sin cambios, incluida la tarifa de exención del requisito de residencia de dos años para determinados visitantes de intercambio.

"Los solicitantes que ya hayan efectuado el pago de una tarifa de solicitud de visa, que sea válido y no haya caducado, pero que aún no se hayan presentado a la entrevista para obtener el visado o estén a la espera de que se tramite su caso, no tendrán que realizar pagos adicionales", finaliza el comunicado de la embajada de EE. UU. en Cuba.