Gabriel Boric exige a Argentina retirar "a la brevedad" paneles solares de base militar instalados en territorio chileno

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió este lunes 17 de junio a la tensión diplomática desatada luego de que Argentina instalara una base militar en territorio de su país en una zona fronteriza.

El mandatario chileno le exigió al país vecino que retire “a la brevedad” los paneles solares de la base militar instalada y aseguró que “las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades”.

Además, el jefe de Estado les aseguró a periodistas chilenos en París, en donde se encuentra de visita oficial, que esto es “un principio básico del respeto entre países”, por lo tanto, deben “retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”.

A fines de abril, la Marina argentina inauguró el "Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″ en la frontera con Chile, en la región de la Patagonia. Los paneles solares que proveen de energía a esa unidad militar fueron puestos en el lado chileno de la zona limítrofe.

"Me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y, por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros", agregó Boric.

Por su parte, el canciller chileno, Alberto Van Klaveren, sostuvo que "Argentina reconoció un error y expresó sus disculpas al respecto".

“Nosotros tenemos una frontera muy extensa con Argentina y esto no es un hecho absoluto excepcional. A veces se producen este tipo de errores (…) creemos que se trata de un error, obviamente de buena fe, Y como corresponde, se lo hicimos presente al Gobierno argentino por los canales correspondientes. Y vamos a buscar una rápida solución a este problema”, añadió.

No obstante, el embajador de ese país en Chile, Jorge Faurie, dijo que no sería posible retirar en este momento los paneles solares.

"Se van a remover ni bien las condiciones climáticas lo permitan", aseguró el diplomático al diario argentino La Nación.

Chile y Argentina comparten una extensa frontera de unos 5.000 kilómetros. En 1978, cuando ambos países eran gobernados por dictaduras, estuvieron cerca de iniciar una guerra por un diferendo sobre las islas en el Canal de Beagle, en el extremo austral del continente.

Con tropas desplegadas en ambos lados de la frontera, la disputa se resolvió a favor de Chile con la mediación del Papa Juan Pablo II.