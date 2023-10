Jefe de la diplomacia de EE.UU. hace llamado a Maduro a tomar medidas sobre políticos inhabilitados

Este miércoles, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hizo un llamado al oficialismo venezolano a tomar medidas sobre los políticos inhabilitados.

Para el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Nicolás Maduro “tendrá que definir un calendario para levantar la inhabilitación” de candidatos a las elecciones de 2024.

Asimismo, Blinken confía que en el mismo plazo se comience a liberar a "todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente" en el país caribeño.

Este llamado surge tras los nuevos diálogos entre el régimen madurista y la Plataforma Unitaria (sector que componen diferentes actores políticos de la oposición venezolana) en el que se abordaron varios temas en materia electoral.

Precisamente, sobre esos acuerdos la líder opositora María Corina Machado, quien para el régimen está inhabilitada a participar en las presidenciales 2024, sostuvo: “Reitero a los venezolanos que no he participado en estas negociaciones y desconozco su alcance preciso. El texto que se dio a conocer del acuerdo no arroja certezas a los venezolanos”.

De momento, este “pacto” se divide en dos solicitudes importantes. Por parte de la oposición: elecciones justas, y por parte del ala chavista: desbloqueo de sanciones económicas ordenado por la Casa Blanca.

Por consiguiente, el gobierno estadounidense saludó la suscripción de los acuerdos y dijo en un comunicado que "representa un paso necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo y la restauración de la democracia en Venezuela".

En nombre del oficialismo venezolano firmó el jefe de la delegación, Jorge Rodríguez, y por la oposición el exalcalde y jefe del grupo, Gerardo Blyde.

Ambas delegaciones llegaron a Barbados la mañana del martes 17 de octubre. Allí también estuvieron presentes representantes de la Unión Europea, Estados Unidos y otras organizaciones internacionales.