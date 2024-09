"La guerra de Putin ha fallado, Ucrania sigue siendo libre": Biden en su último discurso como presidente de EE. UU. en la Asamblea General de la ONU

En su último discurso como presidente de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU, Joe Biden hizo un llamado vehemente a la comunidad internacional para reafirmar su apoyo a Ucrania, condenar la agresión y fortalecer la unidad de la OTAN.

"La guerra de Putin ha fallado en su punto clave, que era destruir a Ucrania, pero Ucrania sigue siendo libre", enfatizó Biden, subrayando que la resistencia ucraniana y el respaldo internacional han sido cruciales.

De acuerdo con el presidente estadounidense, contrariamente a las expectativas de debilitamiento, la OTAN ha salido reforzada y ampliada con la inclusión de Finlandia y Suecia como nuevos miembros. Sin embargo, la alerta se mantiene: "no podemos dejar que se mantenga".

El llamado es claro: el mundo debe elegir entre continuar apoyando a Ucrania o dejar que la agresión prevalezca. La decisión, según Biden, es obvia: "No podemos cansarnos, no podemos mirar al otro lado y no podemos ceder en nuestro apoyo a Ucrania".

En cuanto al Medio Oriente, Biden hizo hincapié en los hechos terroristas del 7 de octubre, cuando más de mil personas fueron asesinadas por Hamás en territorio israelí. Además, condenó a Hezbolá y resaltó la necesidad de un cese al fuego en Gaza para hallar una solución pacífica y duradera al conflicto en la región.

"Civiles inocentes en Gaza también están pasando por un infierno", destacó Joe Biden, llamando a un compromiso internacional para asegurar un futuro libre de conflictos para Gaza.

El discurso del mandatario estadounidense no dejó de lado la situación en Sudán, donde una sangrienta guerra civil ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de personas al borde de la hambruna. "El mundo necesita detener esto y hablar con una sola voz y decirles, paren de destruir su país".

La inteligencia artificial también ocupó un lugar importante en el discurso. Se alertó sobre los riesgos y se llamó a un esfuerzo global para manejar esta nueva tecnología de manera responsable. "La inteligencia artificial también tiene profundos riesgos, desde las imágenes falsas hasta la desinformación", subrayó, insistiendo en que su evolución debe ser segura y reflejar valores humanos.

En la parte final de su discurso, Biden habló sobre la grave crisis en Venezuela, reiterando la necesidad de conocer la verdad sobre los resultados electorales del 28 de julio. "La base de la democracia no le pertenece a ningún país. Lo he visto alrededor del mundo (...) valientes luchando por la dignidad y los derechos como en Venezuela donde millones votaron por el cambio que no ha sido reconocido. Pero no se puede negar que el mundo conoce la verdad".

Por último, Biden habló sobre su decisión de no optar por un segundo periodo como presidente, afirmando que es momento de una nueva generación de líderes. "Mis compañeros líderes, no olvidemos que algunas cosas son más importantes", concluyó, dejando un mensaje de esperanza y responsabilidad global.