Así es el video de la colaboración musical entre Alejandro Sanz y famoso compatriota de Shakira

El cantante español Alejandro Sanz, quien ha colaborado en varias ocasiones con Shakira, lanzó un nuevo proyecto musical con un compatriota de la colombiana.

Se trata del cordobés Manuel Turizo, quien colaboró con su colega español y acaban de publicar el video de la canción “Cómo sería” mediante la plataforma YouTube.

“Ya podemos dejar de imaginar “Cómo sería”, ahora solo queda disfrutar de nuestro videoclip”, escribió Sanz en su cuenta de Instagram.

En la misma plataforma agradeció al colombiano: “Es increíble trabajar con amigos como Manuel Turizo. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros”.

El audiovisual muestra a ambos artistas en un entorno carcelario y delictivo realizando sus respectivas interpretaciones.

“Perdóname si te molesto, pero es que te andaba viendo. Ya vi tu foto de perfil, pero te ves mejor aquí conmigo. Yo no salí a buscarte y, hoy, te encuentro sin querer, mintiendo. Se me hace raro verte así, indiferente, pero aquí me tienes y te quieres ir”, entonó Sanz.

Mientras que Turizo continúo: “Probablemente, tú te engañas a ti misma. Sales con esta gente, pero no combinas. No necesitas de eso, ven y yo te convenzo. Si te vas conmigo, no tienes que mentir”.

Fragmentos del audiovisual fueron compartidos por el artista español en su cuenta de Instagram, donde el cariño y el apoyo de sus seguidores no se hizo esperar. “Hermoso el video. Estás para Hollywood, Alejandro Sanz”, escribió una persona.

Por otra lado, un usuario agregó: “Amo con todo mi ser el vídeo y la canción, sus voces juntas son top. Ya que sea septiembre”.

“¡Qué talentos, felicitaciones!”, añadió otro internauta.