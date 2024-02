"Me dicen que no estoy preparada, pero Maduro tampoco": Diosa Canales está convencida de que puede ser presidenta de su país

La vedette venezolana Diosa Canales está convencida de que puede ocupar la silla presidencial de su país.

Aunque no ha hecho formal su candidatura, la celebridad expresó en una entrevista que tiene un instinto dentro de ella que le impulsa a postularse como aspirante en la carrera por la jefatura de Estado.

“Quizás no lo tengo tan desarrollado ahorita, pero hay como un instinto. Hay algo que me mueve y me interesa”, expresó la también cantante.

En cuanto a las personas que según ella, se burlan o dan opiniones “sesgadas” sobre su eventual candidatura presidencial, Canales fue enfática.

“Me han dicho que no estoy preparada; Maduro tampoco”, detalló la intérprete del tema musical ‘En cuerpo y alma’.

Además, la vedette opinó sobre el liderazgo que materializa la opositora venezolana María Corina Machado.

“Me gusta mucho la política que maneja, pero siento que le falta un poco”, consideró la mujer de 37 años de edad.

Antes de concluir la entrevista, Canales mencionó que si llega a participar en alguna elección presidencial, obtendría el respaldo popular necesario para dirigir desde Miraflores.

“Yo me lanzo mañana y gano. No lo tengo en duda (...) Por ahí dicen que ‘buscando a Juan, se consigue a Pedro’. Bueno, ahí estoy yo”, finalizó.