Milei despide a su secretario de Trabajo en una entrevista en vivo tras polémica por aumento salarial a miembros del Ejecutivo

El presidente de Argentina, Javier Milei, despidió en las últimas horas a su secretario de Trabajo, Omar Yasín, tras polémica por el aumento salarial de hasta un 48% a los integrantes del Ejecutivo.

“Despedí al secretario de Trabajo; en este momento lo están notificando por este error”, dijo el mandatario en medio de una entrevista con el canal La Nación.

La polémica inició luego de que el sábado se conociera el aumento de salarios para los miembros del Ejecutivo, en medio de la crisis socioeconómica que atraviesa el país.

Ante ello, Milei decidió despedir al secretario ya que, según él, en enero se había dado “la orden de que no se iban a aumentar los sueldos de lo que vendría a ser el personal jerárquico, los cargos políticos”.

El Ejecutivo finalmente anuló el aumento de haberes homologado por el decreto 206/2024", que con fecha del 29 de febrero había sido firmado por el Milei por el que todos los altos cargos del Ejecutivo debían recibir un aumento salarial por varias partidas que, en total, alcanzaría un 48 por ciento.

Cabe señalar que hace unos días se abrió un nuevo capítulo entre oficialismo y oposición en Argentina, esta vez, entre el presidente Javier Milei y la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Fernández de Kirchner cuestionó al actual mandatario por un decreto que aumentaba el salario de él y su gabinete en ese 48%.

Aunque el aumento ya era un hecho, un trino del mandatario provocó un 'rifirrafe' entre ambos en el que se culparon mutuamente.

Milei dijo que el aumento se debía a un decreto que firmó Fernández de Kirchner en 2010 y que se había ejecutado de manera automática.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, dijo en su cuenta de X.

A esto respondió la expresidenta: “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.