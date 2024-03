"¿Qué le parece si anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación?": Milei desafía a Cristina Fernández tras una discusión en redes sobre salarios de su gabinete

Se abrió un nuevo capítulo entre oficialismo y oposición en Argentina, esta vez, entre el presidente Javier Milei y la exmandatario Cristina Fernández de Kirchner.

Fernandez de Kirchner cuestionó al actual mandatario por un decreto que aumentaba el salario de él y su gabinete en un 48%.

VEA TAMBIÉN Milei suspendió la agencia estatal de noticias Télam sobre la que afirmó que se utilizó para difundir "propaganda kirchnerista" o

Aunque el aumento ya era un hecho, un trino del mandatario provocó un 'rifirrafe' entre ambos en el que se culparon mutuamente.

Milei dijo que el aumento se debía a un decreto que firmó Fernandez de Kirchner en 2010 y que se había ejecutado de manera automática:

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, dijo en su cuenta de X.

A esto respondió la expresidenta: “resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

Horas después, Milei dijo: “podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección".

Según la exmandataria y ex vicepresidenta del gobierno anterior, Milei "firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos y de las argentinas también".

"Admita que firmó, cobró y lo pescaron. Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque quiero pensar que usted lee lo que firma, ¿no?", agregó.

Milei respondió que anuló los aumentos a su gabinete y lanzó una advertencia sobre la exfuncionaria:

“Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿Qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima?”.

Por el momento, la expresidenta no ha emitido ninguna respuesta, sin embargo, la polémica ha llegado hasta todos los rincones del país con opiniones divididas.