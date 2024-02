"Nada nos gustaría más que poder abrir los centros de votación de Venezuela en los Estados Unidos": Jorge Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez aseguró que, aunque “nada” le gustaría más que abrir los centros de votación en Estados Unidos, esta posibilidad está negada porque no hay consulados.

VEA TAMBIÉN Chavismo firmó junto a "opositores" documento con fechas tentativas de cronograma y condiciones para las presidenciales o

Rodríguez equiparó el caso de Estados Unidos con Argentina y todos los países donde fueron cerradas las sedes consulares, en la mayoría de los casos, porque fueron tomados por representantes del gobierno interino de Juan Guaidó.

"Tú me preguntas cómo votarán las personas en Estados Unidos, ¿Cómo?; no pueden, si no se nos permite tener un consulado. Cómo votar en Argentina, si mandamos el material electoral y el presidente (Javier Milei) psicótico se lo roba, no hay quien garantice que ese psicótico haga algo así", declaró Rodríguez.

VEA TAMBIÉN “Es un CNE para espantar a los votantes”: Eduardo Battistini sobre el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela o

"Cómo podemos esgrimir una posición donde se respete la autonomía la independencia, la soberanía de Venezuela. Nosotros jamás hemos negado el derecho de los venezolanos al voto", aseguró.

Sin embargo, el régimen de Maduro bloquea la posibilidad de que millones de venezolanos que han emigrado por el mundo, puedan actualizar su registro electoral para votar en elecciones presidenciales.

La ONU estima que son más de 7 millones de venezolanos regados por el mundo. Mientras que en el RE solo aparecen habilitados para votar poco más de 500 mil, violándose el derecho fundamental a expresarse a través del voto.

Esta situación es ignorada por Jorge Rodríguez, quien en el pasado fue presidente del Consejo Nacional Electoral y hoy aseguró que "quienes niegan (el voto en el extranjero) son los agresores, los que cercaron a Venezuela, la bloquearon, asaltaron las sedes diplomáticas, en Brasil, Argentina, Perú…".

VEA TAMBIÉN En una escueta declaración, CNE de Venezuela declara 10,5 millones de votos en el referendo sobre el Esequibo o

"Cuando alguien quiere decirme que quiere votar en Boston, vaya a hablar con el gobierno de Estados Unidos, no con nosotros. Nada nos gustaría más que poder abrir los centros de votación en los Estados Unidos".