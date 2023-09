Nayib Bukele habla de su relación con Gustavo Petro: “hoy por hoy no tenemos ningún tipo de comunicación”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asistió a la Asamblea General de la ONU en la que fue aplaudido por lo que ha hecho en su país, pues en sus cuatro años de gobierno ha sido fuerte el combate contra las pandillas y nueve de cada 10 salvadoreños aprueba su gestión.

En su discurso, Bukele aseguró que El Salvador ha pasado de ser la "capital mundial del crimen" a ser "referente de algo positivo" con su guerra contra las pandillas criminales.

"Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre" en El Salvador, sobre todo "en América Latina, pero también en Estados Unidos y en otras partes", dijo eufórico, porque el país centroamericano pasó de ser "literalmente el país más peligroso del mundo, a ser el "más seguro" del continente, solo por detrás de Canadá.

Luego de su discurso, Bukele no hizo reuniones bilaterales con otros mandatarios, solo reuniones privadas y tuvo atención con medios de comunicación, entre los que estuvo uno colombiano y habló sobre ese país y su relación con el presidente Gustavo Petro.

“Yo amo mucho a Colombia, me encanta, un saludo para ellos; hay muchas similitudes entre nuestros países, diferencias también, pero es más lo que nos parecemos, tenemos hasta problemas comunes y creo que debemos resolverlos con valentía y coraje, hacer lo que se debe hacer, muchos gobiernos no lo hacen porque no tienen la voluntad, no porque no lo puedan hacer, pues tienen el poder, el pueblo se los dio”, dijo Bukele a la W Radio de Colombia.

VEA TAMBIÉN Fuerte cruce entre el expresidente Iván Duque y el actual mandatario colombiano Gustavo Petro o

Cuando se le preguntó por un trabajo en conjunto con el mandatario colombiano para combatir estos problemas señaló: “Yo no tengo una comunicación con el presidente Petro, lo respeto como mandatario, esperaría poder hacer algo en conjunto, pero hoy por hoy no tenemos ningún tipo de comunicación”.

El mandatario salvadoreño también criticó en el medio mencionado a la cumbre de las Naciones Unidas y aseguró que es una reunión en la que los países expresan sus problemas, pero no se habla de ayudas para solucionarlos: “el formato es muy obsoleto, hay poco interés en lo que se va a decir, no se logra nada porque no hay coordinación entre los discursos y las acciones, gobiernos con millones y recursos ilimitados con los que podrían solucionar problemas mundiales pero no lo hacen porque cada quien tira para su lado”.

“Es difícil cambiar cómo funciona la Asamblea General y las Naciones Unidas, pero esperar que con las nuevas generaciones venga una reforma para que de verdad trabajen en solucionar los problemas del mundo”, sentenció Bukele en La W.