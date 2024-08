“No se puede descartar que el CNE no publique nunca ni las actas ni los resultados”: experto en temas internacionales

Sigue el apoyo de varios gobiernos de la región al triunfo de Edmundo González en las elecciones de Venezuela, también hubo palabras muy contundentes del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en contra del régimen madurista.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

Organizaciones internacionales han alzado su voz para exigir la publicación de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral en las que demuestren que la victoria del régimen en las urnas; un sin número de llamados al que, al parecer, el madurismo hace oídos sordos.

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 Mariano de Alba, asesor sénior de la ONG International Crisis Group y además abogado experto en temas internacionales, quien aseveró: “Creo que no se puede descartar un escenario donde el Consejo Nacional Electoral no publique ni las actas ni los resultados nunca”.

“A estas alturas sería importante que el CNE publique las actas porque eso es lo que va a permitir una auditoria de las mismas y una comparación entre lo que publique el CNE y las actas que ha mostrado la oposición venezolana”, agregó.

VEA TAMBIÉN “Es urgente que el fiscal tome acciones inmediatas”: Amnistía Internacional a la CPI sobre lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela o

“No creo que sea tarde, pero parece que después de tantos días ya no hay voluntad por parte del CNE y por el gobierno de Nicolás Maduro, que controla esa entidad, de publicar las actas luego que prometieran su publicación, pero hemos visto un cambio de discurso en el que dicen que no tiene que publicar actas, sino resultados, pero los resultados tampoco los han publicado”, puntualizó el invitado.

Sobre el pronunciamiento del Centro Carter, quienes aseveraron que Edmundo González fue el ganador de las elecciones y negó el supuesto hackeo que denunció el CNE, Mariano de Alba dijo: “La voz del Centro Carter es importante, estuvieron sobre terreno, vienen haciendo un trabajo de mucho tiempo de tratar de ser unos observadores imparciales en Venezuela; ya emitieron su declaración, se espera que publiquen un informe a finales de agosto, pero realmente antes del día de las elecciones ya se sabía que estas elecciones no tenían las condiciones mínimas para ser una elección justa conforme a los estándares internacionales, pero yo creo que lo que ha pasado después de las elecciones es más grave aún”.