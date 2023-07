Para ministro de Defensa de Colombia, sargento secuestrada cometió "un acto de imprudencia"

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, dio unas polémicas declaraciones sobre el reciente secuestro de la sargento del Ejército Ghislaine Karina Ramírez por parte del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Al ser consultado por periodistas sobre el secuestro de la mujer, Iván Velásquez indicó que se trató de "un acto de imprudencia".

“Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo. Ese es un acto de imprudencia”, aseguró.

Además, indicó que “hubo una ligereza por parte de la sargento”, quien fue secuestrada el pasado miércoles y dejada en libertad la tarde de este viernes.

Ante la ola de críticas, Velásquez trató de explicar sus declaraciones a través de Twitter, aunque reforzó su argumento de una posible “imprudencia” de la funcionaria.

"A la pregunta de un periodista si la sargento secuestrada con sus pequeños hijos no habría cometido un acto de 'ligereza' al desplazarse en su vehículo hacia Arauca, respondí que no había actuado con prudencia pues todos los miembros de fuerza pública debían ser cuidadosos en sus desplazamientos, especialmente en zonas en los que por la situación de seguridad el riesgo se aumenta. Ese es el sentido exacto de mi declaración, que no puede utilizarse para desviar la responsabilidad del secuestro que se le atribuye sin matices a la organización armada ilegal”, dijo el ministro.

La sargento del Ejército Nacional Gihislaine Karina Ramírez Chitiva y sus hijos menores de edad fueron secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuando se trasladaban a la capital del departamento de Arauca, al oriente de Colombia.

Según se pudo conocer, uno de los hijos menores de la sargento tiene una condición especial dado que padece un Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Ese mismo miércoles, el Ejército de Colombia apuntó contra el grupo guerrillero a través de un comunicado.

“En hechos que son materia de investigación, y, según lo reportado, habrían secuestrado a la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, de seis y ocho años, uno de ellos con una condición especial de autismo, quienes viajaban en automóvil hacia el municipio de Arauca, departamento de Arauca”, dijo la instituci{on.

“De forma preliminar, se presume que la familia habría sido plagiada por integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del grupo armado organizado ELN, mientras conducía por el municipio de Fortul, Arauca, el pasado 3 de julio en horas de la noche. Ellos hacen parte de la familia de un oficial perteneciente a la Fuerza de Tarea Quirón, de la Octava División”, agregó.