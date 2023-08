Primer debate de candidatos republicanos tuvo a Trump como protagonista pese a su inasistencia

El miércoles ocho candidatos a la presidencia de Estados Unidos se enfrentaron en el primer debate de las primarias del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024 y con Donald Trump como protagonista pese a su inasistencia.

El debate, que se llevó a cabo en Milwaukee, Wisconsin, EE. UU., giró en torno a varios temas como la economía, el clima y la invasión de Rusia a Ucrania.

Al encuentro asistieron el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el empresario Vivek Ramaswamy; el exvicepresidente Mike Pence; la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; el senador Tim Scott; el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson.

Pese a estar ausente, Donald Trump fue nombrado en reiteradas ocasiones por los candidatos republicanos luego de ser cuestionados por los presentadores y moderadores de Fox News sobre los múltiples procesos que tiene el expresidente ante la justicia.

Tras preguntarles a los aspirantes si apoyarían al expresidente si resultara nominado por el partido y declarado culpable de los casos penales, todos levantaron la mano excepto el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

El exvicepresidente Mike Pence, que también compite por la candidatura republicana, hizo énfasis en varios momentos sobre su rol durante el gobierno de Trump y su actuación durante el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021.

“Creo que el pueblo estadounidense merece saber si todos en este escenario están de acuerdo en que cumplí mi juramento a la Constitución ese día”, dijo Pence durante el debate.

Por su parte, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, aseguró que los republicanos también tienen “parte en la deuda que ha crecido en Estados Unidos”.

“No me importan las encuestas, lo que me importa es que nadie le está diciendo la verdad al pueblo americano. La verdad es que Biden no fue el único que nos hizo esto, lo hicieron también los republicanos cuando aprobaron el proyecto de ley de estímulo de Covid”, indicó Haley.