¿Qué busca el presidente Petro al convocar una conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela?

Una gran expectativa rodea la denominada Conferencia Internacional sobre Venezuela, convocada para este martes 25 de Abril en Bogotá, la capital de Colombia, por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

El encuentro contará con la participación de al menos 20 países. Del continente americano, la Cancillería colombiana prevé la asistencia de delegados de Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, México, Argentina, Bolivia, Honduras, Barbados y San Vicente y las Granadinas.

Desde Europa, se espera la participación de Reino Unido, Francia, España, Portugal, Italia, Noruega y Alemania. Sudáfrica y Turquía también fueron invitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El objetivo de la conferencia internacional sobre Venezuela, según el Gobierno de Petro, es buscar la reactivación de los diálogos entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro.

VEA TAMBIÉN Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, confirmó su asistencia a la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá o

Diálogos en los que tienen asiento no todos los sectores de la oposición a la dictadura venezolana y que han tenido a México como sede, pero están estancados desde noviembre de 2022.

“Es una circunstancia especialísima la que lleva a que el presidente Petro sea el convocante, quiere decir que hay un reconocimiento de un liderazgo, hace de Colombia un país garante, naturalmente no es fácil”, dijo el canciller colombiano, Álvaro Leyva, sobre el encuentro.

“Queremos ser unos precipitadores y garantizadores de un acuerdo que yo tengo el pálpito que se va a dar. Yo creo que eso es así, porque el momento es, no hay otro”, agregó.

Desde que se anunció la convocatoria a esta conferencia en la ciudad de Bogotá, ha sido ambicioso el optimismo del actual Gobierno de Colombia como mediador y garante de una solución a la crisis política venezolana.

Aunque a la conferencia de este 25 de abril no están convocados representantes de Maduro ni de la oposición, el canciller colombiano confía en que pueda haber un acuerdo para el diálogo bajo dos premisas: elecciones con garantías y levantamiento de sanciones.

“Expresará cada uno de los países lo que considera con respecto a una solución, pero obviamente sobre la base de que el acuerdo tiene que ser entre venezolanos, que implica naturalmente un cronograma electoral con garantía y levantamiento de sanciones en paralelo. Estamos en una búsqueda de soluciones”, dijo Leyva.

Previo a la cita de este martes, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión el fin de semana con un sector de la oposición al régimen de Maduro. Hablamos de la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela, que es la que congrega a delegados del sector de la oposición que ha adelantado acercamientos con el régimen de Maduro en México.

“Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye, sin duda, la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis política, económica y social que lo azota”, aseguró al término de este encuentro el exdiputado Gerardo Blyde, Coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria.

“Aplaudimos la iniciativa del presidente Petro y agradecemos a todos los gobiernos que van a enviar representaciones de altísimo nivel a Bogotá para este encuentro que pone de relieve los problemas graves que sufre nuestro pueblo”, añadió.

VEA TAMBIÉN "Esto ha sido diseñado a imagen de los intereses de Maduro": María Corina Machado sobre conferencia internacional o

Pero no todos los sectores de oposición venezolanos se sintieron representados en ese diálogo inicial. Aunque el canciller colombiano dijo el sábado que tras la conferencia internacional del 25 de abril el gobierno invitará a otros partidos de oposición a reunirse, como lo hizo con los que integran la Plataforma Unitaria, líderes opositores como María Corina Machado criticaron el objetivo de la convocatoria hecha por Petro.

También marcó la agenda previa al encuentro, la llegada a Colombia del líder opositor Juan Guaidó, quien en un comunicado informó que ingresó a pie a territorio colombiano, en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro y para reunirse con la diáspora venezolana.

El canciller Leyva dijo desde la Cámara de Representantes de Colombia que Juan Guaidó no está invitado a la conferencia internacional convocada en Bogotá.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco”, expresó.

Y resaltó: “No he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, continuó.