Régimen de Venezuela "exigirá" ante la Celac que Ecuador devuelva a México al exvicepresidente Jorge Glas

El jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, expresó el pasado lunes 15 de noviembre que durante la reunión virtual extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), exigirá que Ecuador devuelva a México al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

“Venezuela va a exigir que Ecuador le devuelva a México al exvicepresidente Jorge Glas, se le otorgue el asilo político y regrese a México para recuperarse físicamente”, mencionó Maduro en su programa semanal de televisión.

“A Glas lo golpearon, lo patearon, lo sacaron amarrado, lo torturaron, es una barbarie (…) para resolver este asunto, Ecuador tiene que reponer la situación a su instancia original, otorgar el asilo político y permitir que Jorge Glas sea protegido por México como lo establece el derecho internacional”, expresó.

Además, el “número uno de chavismo” sostuvo que la detención de Glas fue orquestada por el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, “respaldado por Estados Unidos”:

“No toman una decisión sin consultar a la embajada gringa (…) la barbarie que cometió Noboa, de asaltar violentamente la Embajada de México, contó con el apoyo del Gobierno de los EE.UU., del Comando Sur, del Departamento de Estado”, agregó.

Autoridades ecuatorianas irrumpieron la noche del pasado viernes 5 de abril en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba en esta instalación diplomática con asilo político.

En un comunicado, la Presidencia de Ecuador reconoció el operativo e informó que Glas fue detenido. "El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes", aseguró el Ejecutivo ecuatoriano.

La Presidencia de Ecuador justificó que se procedió con el ingreso a la embajada y la captura de Glas, "al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que alberga a Jorge Glas y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional".

"Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta nuestros países", concluyó.

Posteriormente, el propio exvicepresidente ecuatoriano contó cómo sucedió su captura al interior de la embajada mexicana en Quito.

La abogada Sonia Vera divulgó un video sobre el relato del exfuncionario desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde se encuentra retenido Glas desde que fue arrestado.

En dicha grabación, el político aseguró que en la sede diplomática un agente policial le leyó sus derechos. Asimismo, aseveró que había sido golpeado y se desvaneció por la “paliza” que le propinaron.

Glas, quien había recibido asilo político por parte de México ese mismo día, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad. “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, añadió.

El equipo legal de Glas recientemente comunicó que el exvicepresidente del gobierno de Rafael Correa inició una “huelga de hambre” en la cárcel, con el objetivo de que sus “derechos sean respetados”.

Glas, investigado y sentenciado por corrupción en Ecuador, se había refugiado desde diciembre de 2023 en la Embajada de México a la espera del asilo político por parte de ese gobierno.