"Se le está cercenando su derecho": analista sobre las trabas a la inscripción de la candidatura de Corina Yoris ante el CNE en Venezuela

La filósofa y política venezolana, Corina Yoris, ficha política de María Corina Machado y candidata de la oposición para las presidenciales de julio próximo, ha denunciado en las últimas horas que no ha podido registrar su postulación ante el CNE.

“Mis derechos están siendo conculcados al no permitirme entrar al sistema, represento la unidad política del país que en mucho tiempo no se había visto. No solo son los derechos de Corina Yoris, sino de los partidos a ofrecer una candidatura y a los venezolanos a postular y elegir a los candidatos que quieran elegir”, comentó Yoris.

Oswaldo Ramírez, politólogo y consultor de campañas electorales, analizó esta situación en el programa La Tarde de NTN24 y detalló que miles de venezolanos podrían quedarse sin representación en las elecciones, pues la candidata solo tiene hasta la medianoche del lunes 25 de marzo para llevar a cabo su candidatura.

"Se le está cercenando su derecho", comentó Ramírez, quien expresó que el "70 % del electorado venezolano quiere votar por María Corina Machado o a quien represente un cambio político".

Ramírez consideró que si no se logra la inscripción de una oposición real y no la impuesta por el régimen podría tener implicaciones internacionales porque se estaría incumpliendo el Acuerdo de Barbados.

"Habrá que ver qué pasa con EE.UU. que había dado incentivos sin recibir nada a cambio", comentó el invitado.

El experto consideró que el régimen a través de estas elecciones quiere "cortar la esperanza" de un cambio y provocar un "desánimo entre la población que baje a la gente del barco electoral".