"Tenemos un Ministerio que apagó casi por completo las operaciones militares": Jairo Libreros, analista político colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó el fin del cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc tras el asesinato de cuatro menores indígenas en el departamento del Putumayo.

“Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, dijo el mandatario colombiano en un comunicado.

Petro dijo que "el cese bilateral que había actualmente con dicho grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo" sería suspendido y posterior a ello, se reactivarían todas las ofensivas.

VEA TAMBIÉN Cese al fuego multilateral en Colombia: diferentes posturas frente a una polémica propuesta o

Jairo Libreros, analista político, habló en La Tarde de NTN24 respecto a la decisión de Gustavo Petro de suspender el cese al fuego con las disidencias de las Farc.

“No solo se trata del homicidio de los cuatro menores indígenas sino del innumerable listado de fallas al acuerdo del cese al fuego y del mantenimiento de operaciones vinculadas con el narcotráfico, las extorsiones, entre otras”, dijo.

Libreros indicó, a su vez: "Tenemos un Ministerio que apagó casi por completo las operaciones militares y policiales”.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Colombia suspende el cese al fuego con las disidencias de las FARC ¿qué viene ahora? o

“De acuerdo con un informe a partir del 7 de agosto del año pasado, cuando llegó Gustavo Petro a la Casa de Nariño, se ha dado una reducción aproximada del 81% de las operaciones militares. El Ministerio está apagado, no hay control territorial y los ciudadanos están completamente desamparados”, agregó.

Asimismo, dijo que las fuerzas militares y de la Policía Nacional han demostrado ser unidades comprometidas con la democracia y seguridad de los ciudadanos.

“Creo que tenemos la fuerza publica idónea y preparada, pero no motivada, no tiene conductor y no sabe para donde va”, aseguró.

“Si no hacemos un cambio inmediato en el Ministerio de Defensa y en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, todo va a ser igual”, puntualizó.