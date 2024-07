"Tenía mis dudas de si estábamos eligiendo al candidato correcto; no necesitamos esto demócratas": exdirectora de Avanzada de Prensa de la Casa Blanca sobre Biden

Johanna Maska, directora ejecutiva de Global Situation Room y exdirectora de Avanzada de Prensa de la Casa Blanca, habló en el marco de la Cumbre de la OTAN que se desarrolla en Washington con NTN24.

Maska se pronunció sobre la relevancia que ha adquirido la postura de Biden en la Cumbre de la OTAN, para recuperar su imagen como líder mundial, debido al debate que tuvo con Trump por cuenta del que ha recibido varias críticas.

“Durante el debate tenía mis preocupaciones de si estábamos eligiendo o no al candidato correcto porque no podía ni armar una oración en el debate. Yo dije no necesitamos hacer esto demócratas. Tenemos tantos candidatos tan fantásticos de la próxima generación”, apuntó.

La directora ejecutiva de Global Situation Room pese a su opinión sobre el presidente estadounidense afirmó que le “encanta Biden”.

“Trabajé con él cuando era vicepresidente, le dio mucha credibilidad al presidente Obama”, manifestó Maska. “Fue fantástico que lograra sacarnos de una pandemia global. Tengo mucha gratitud, pero creo que en este momento es justo que pase la antorcha”.

Maska explicó que su postura se basa en que cuando como demócrata ve “hacia nuestro futuro ,no nos vemos bien representados”.

“No son las circunstancias bajo las cuales Biden quería ser anfitrión de la OTAN”, aseguró Maska en la entrevista.

La Cumbre de la OTAN inició el martes y finaliza este jueves con varios temas como telón de fondo, incluidos la guerra en Ucrania, y las relaciones políticas y económicas de los países miembros de la alianza con China.