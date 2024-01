Tras renuncia de DeSantis a la carrera presidencial en Estados Unidos, Trump anunció que retira “oficialmente” el ofensivo apodo con el que lo llamaba

Este domingo el gobernador de Florida y precandidato a la Presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis, anunció que abandona la carrera presidencial.

En un vídeo, publicado en la red social X (anteriormente Twitter), el gobernador dijo que después de su segundo puesto la semana pasada en los caucus de Iowa no podía "pedir a nuestros seguidores que ofrecieran su tiempo como voluntarios y donaran sus recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria".

DeSantis, que competía por la nominación del Partido Republicano, también hizo oficial su respaldo a Donald Trump, a quien criticó durante toda su campaña.

"Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle a Donald Trump otra oportunidad", dijo DeSantis, señalando que ha tenido diferencias con el expresidente, en particular sobre la pandemia de coronavirus.

"Tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño o (a) una forma reenvasada de corporativismo recalentado que representa Nikki Haley", añadió.

Apenas minutos después de que DeSantis le anunciara su apoyo, Trump publicó un ofensivo mensaje en contra del gobernador.

“Fox ha renunciado a DeSanctimonious, pero luchando como el demonio, una última oportunidad para salvar a cabeza de chorlito ("nunca me presentaré contra el presidente Trump, fue un gran presidente"). No pasará, no tiene lo que hay que tener. Además, ¡¡¡muy desleal!!!”, dijo.

No obstante, la posición de Trump frente a DeSantis cambió en unas horas y se mostró dócil y amigable con su exaliado.

Durante un encuentro con reporteros, Trump señaló que no usará más el apodo de “DeSanctimonious” y activó los debates de una posible llegada de DeSantis como fórmula vicepresidencial del magnate.

“Dijiste: ‘¿Usaré el nombre de Ron DeSanctimonious?’ Dije que ese nombre está oficialmente retirado”, señaló.