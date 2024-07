Trump lanza irónico mensaje sobre la campaña de Biden: "debería ignorar a los críticos y seguir preciso y enérgico como lo fue en el debate"

El expresidente Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, arremetió nuevamente contra su rival Joe Biden por su edad y su capacidad para afrontar la campaña.

Trump, que no ha parado los ataques sobre Biden tras el primer debate en el que el demócrata se notó perdido y confundido, lanzó un nuevo dardo pero en tono irónico y jocoso.

Según el magnate, Biden debe "seguir" en la carrera por la Presidencia, sin embargo, lo señaló de la mayoría de problemáticas que enfrenta la unión americana.

"El corrupto Joe Biden debería ignorar a sus muchos críticos y seguir adelante, con presteza y fuerza, con su poderosa campaña de largo alcance. debe ser agudo, preciso y enérgico, como lo fue en el debate”, dijo.

Asimismo, Trump enumeró más de una decena de políticas en las que Biden “ha fallado”, a su juicio.

“Vender sus políticas de fronteras abiertas (donde millones de personas, incluyendo un número récord de terroristas, se les permite entrar en nuestro país, desde las cárceles y las instituciones mentales, ¡Totalmente sin control ni investigación! ), acabar con la seguridad social, que los hombres jueguen en los deportes femeninos, altos impuestos, altas tasas de interés, fomentar un ejército despierto, inflación incontrolable, crimen récord, sólo vehículos eléctricos, servilismo a china y otros países, guerras interminables, poner a Estados Unidos en último lugar, perder nuestro estándar basado en el dólar, y mucho más”, aseguró.

Trump finalizó con un irónico y contundente mensaje en contra de su rival demócrata: “sí, el dormilón Joe debe continuar su campaña de destrucción de Estados Unidos y ¡Hacer a China grande de nuevo!".

Mientras tanto, líderes políticos, sectores demócratas y hasta grandes empresarios le han dado la espalda al actual presidente y piden que dé un paso al costado en la actual campaña, señalando que no está en condiciones para un nuevo mandato.

Sobre esto, fue el mismo Biden el encargado de aclarar su futuro como candidato presidencial, asegurando que solo se retirará si el “Señor Todopoderoso” interviene y le dice que abandone la carrera electoral.

Durante una entrevista emitida por la cadena ABC, el presidente de los estadounidenses comentó que: “Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar”.

El demócrata, de 81 años, explicó durante su diálogo con el periodista George Stephanopoulos que su mala actuación en el debate presidencial de la semana pasada se debió a que estaba “exhausto” y “enfermo”.