"Un triste papel de empleado de la Exxon": Delcy Rodríguez carga contra el vicepresidente de Guyana

La disputa por el territorio Esequibo entre Venezuela y Guyana va en ascenso. El régimen de Maduro prepara para este domingo un referendo con cinco preguntas para que los ciudadanos opinen sobre las actuaciones para recuperar las tierras.

Previo a este evento, que según los promotores es de absoluta soberanía, el gobierno de Guyana ha dado señales de desafío, como izar una bandera en donde una vez estuvo una avenida que se llamó Avenida Bolívar, o desfiles militares.

El domingo el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, ofreció declaraciones a los pobladores de Ana Regina, norte del Territorio Esequibo en una tarima en la avenida que en 2015 el Gobierno guyanés rebautizó.

Allí dijo: "Maduro, no queremos tus tarjetas de identificación, es inútil, la gente está huyendo de tu país; Delcy y Maduro. No quieren tus tarjetas de identificación. Estamos felices de ser guyaneses y vivir en nuestro país".

"El gobierno venezolano se enfrenta a elecciones pronto y les cuesta mucho movilizar a la gente para que vote por el partido gobernante debido a las dificultades. El referéndum es una distracción de los problemas de Venezuela, que ha provocado que miles de venezolanos huyan del hambre y las penurias en ese país. (...) todo el mundo apoyaría a nuestro país en este tema porque Guyana está del lado del derecho internacional y la diplomacia. (...) Venezuela no tendrá éxito anexando Guyana".

Frente a esto, la Vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, respondió: "Bharrat, me doy cuenta del triste papel que como empleado de la Exxon Mobil ejecutas. Triste papel para un gobernante. Te interesa más llenar el bolsillo de la Exxon Mobil en lugar de atender al pueblo de Guyana".

"Te doy un consejo en el ocaso de tu carrera política, no te metas con las mujeres de Venezuela. Te va a ir muy mal. El 3 de diciembre el pueblo venezolano ejercerá su derecho al voto. ¡Y al día siguiente, habrá un lindo amanecer para Venezuela! ¡En unión venceremos! ", escribió en su cuenta en Twitter.

Dentro de Venezuela, las opiniones están divididas sobre si participar o no en la consulta, pues no está del todo claro el propósito del mismo, y algunos consideran que más bien se trata de demostrar que el oficialismo moviliza mas o menos gente que la oposición en las primarias.