Abelardo de la Espriella anunció defensa para exmilitares acusados por crimen del presidente de Haití: “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes”

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este 6 de octubre que brindará asistencia jurídica y apoyo económico a los familiares de los 17 exmilitares colombianos que fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos para responder por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente haitiano Jovenel Moïse.

En su cuenta de X, el mandatario aseguró que ordenó a los ministros de Defensa y Justicia acompañar a los colombianos en el proceso judicial que ahora enfrentan ante las autoridades estadounidenses.

“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, señaló.

El presidente aseveró que el Estado debe garantizar que se determine la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados.

“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, afirmó.

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Los 17 colombianos permanecían privados de la libertad en Haití desde 2021 y fueron trasladados el pasado 20 de septiembre a Estados Unidos, junto con el haitiano Joseph Félix Badio, para comparecer ante la justicia federal del Distrito Sur de Florida. En total, 18 personas fueron trasladadas en el marco del proceso por el asesinato de Moïse.

Cabe resaltar que el asesinato de Moïse ocurrió el 7 de julio de 2021, cuando un comando armado irrumpió en su residencia en Puerto Príncipe. El caso involucra a decenas de personas y el proceso en Estados Unidos ha avanzado, mientras la investigación en Haití enfrenta dificultades.

“No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, agregó el presidente.

Finalmente, se recuerda que Milena Carmona, esposa de uno de los militares detenidos, aseguró que desconocía el paradero de su esposo. Además, insistió en su inocencia y sostuvo que habría sido utilizado como “chivo expiatorio” en el caso.