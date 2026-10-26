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Lunes, 26 de octubre de 2026
Lunes, 26 de octubre de 2026
Regreso María Corina Machado
Programa: La Tarde

"Esto ya no tiene vuelta atrás": contundente mensaje de la hermana de María Corina tras su regreso a Venezuela

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Clara Machado Parisca, hermana de María Corina Machado, se refirió al regreso de la líder de las fuerzas democráticas a Venezuela tras salir de manera clandestina hace casi diez meses. “Si hay un antes y un después es por lo que ella representa… esto ya no tiene vuelta atrás y me siento más orgullosa que nunca de ser venezolana… Ayer ejercimos la libertad sin esperar llamados, ni consignas, ni planes”, dijo.

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