Haití Programa: La Noche Así es el mapa de las pandillas en Haití: tres bandas criminales controlan Puerto Príncipe noviembre 20, 2026 Por: Redacción NTN24 Según fuentes de la ONU, 26 bandas criminales dominan hasta el 90% de Puerto Príncipe y sus zonas metropolitanas También le puede interesar Haití Así es el mapa de las pandillas en Haití: tres bandas criminales controlan Puerto Príncipe Haití Lujos de jefes pandilleros vs. crisis de haitianos | Aterrador contraste en medio de ofensiva de Bukele Nayib Bukele El contundente despliegue de Bukele en Haití impulsó una nueva fase de operaciones: instalan poderosa base militar María Corina Machado “María Corina es la candidata en espera y luego será la vencedora”: Schamis sobre panorama electoral María Corina Machado Chavismo difunde información falsa sobre María Corina Machado: "Propaganda encubierta en contra de la oposición" Delcy Rodríguez El chavismo se resquebraja desde adentro: visita de Hegseth pone entredicho a Delcy Compartir en: