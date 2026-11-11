Delcy Rodríguez y Lula da Silva acuerdan reactivar las relaciones diplomáticas: "Reafirmamos nuestra voluntad"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordaron "trabajar en la normalización de las relaciones" diplomáticas y comerciales entre ambos países.

El compromiso se produjo durante su primer encuentro desde que Rodríguez asumió la jefatura de Estado.

La reunión tuvo lugar en Antalya, Turquía, en el marco de la COP31, la conferencia climática de Naciones Unidas.

En esa línea, la sucesora del dictador Nicolás Maduro mencionó: "Sostuve un fructífero encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el que reafirmamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales y avanzar en una agenda de cooperación en distintos ámbitos de interés común".

"Asimismo, acordamos la revisión de nuestros acuerdos comerciales y exploramos nuevas oportunidades para dinamizar el intercambio económico, impulsar las inversiones y profundizar los lazos de amistad y cooperación entre Venezuela y Brasil, en beneficio de nuestros pueblos", añadió.

Por su parte, la delegación brasileña dijo sobre la reunión que Lula y Delcy "manifestaron su intención de recuperar plenamente los vínculos bilaterales".

Además, "acordaron que el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, viaje a Caracas antes de finalizar el año".

El acercamiento se produce después de un periodo de distanciamiento entre Lula y el chavismo, especialmente tras las cuestionadas elecciones venezolanas de julio de 2024.

Desde que Rodríguez asumió el "poder interino", Lula ha mantenido comunicación con ella, en medio de las presiones internacionales.