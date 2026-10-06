Abelardo de la Espriella ofrece asistencia jurídica para militares acusados de asesinar a presidente de Haití: "No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, instruyó a sus ministros de Defensa y de Justicia para que brinden asistencia jurídica a los militares colombianos detenidos en Estados Unidos acusados del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, perpetrado en julio de 2021.

Moïse fue asesinado a los 53 años por un comando armado que irrumpió en su residencia privada en Puerto Príncipe, sin que su cuerpo de seguridad interviniera.

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El grupo estaba compuesto principalmente por mercenarios colombianos.

"No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno", escribió Abelardo de la Espriella en X.

"No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades", agregó el mandatario.

De la Espriella prometió "respaldo para ejercer su defensa" y apoyo económico para sus familias.

El 20 de septiembre, la cancillería colombiana dijo que hacía seguimiento a la situación de los "17 ciudadanos colombianos" extraditados desde Haití a Estados Unidos.

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Treinta personas han sido acusadas por el magnicidio, que agravó aún más el caos en el país más pobre de América.

El martes Haití aplazó de manera indefinida las elecciones presidenciales y legislativas previstas para diciembre.