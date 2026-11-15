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Domingo, 15 de noviembre de 2026
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Democracia
Programa: Razón de Estado

¿Cómo muere la democracia? El autoritarismo se disfraza de justicia y derechos sociales

noviembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Eduardo Fernández, doctor en ciencia política, se conectó en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez para hablar al respecto del autoritarismo y explicó cómo un gobernante convierte la legitimidad de un voto en permiso para desmontar la democracia. “Creo que mutando el significado de lo que se entiende por democracia. La democracia no es solo plebiscito, es división de poderes, es imperio de la ley y activismo civil, y eso es lo que los proyectos de autócratas intentan modificar convenciendo a las masas que la democracia es otra cosa”, aseguró el experto.

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