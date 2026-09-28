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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció duro golpe al ELN en Cúcuta: “Vamos por sus armas, sus cabecillas y cada peso con el que financien el terror”

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Asimismo, el pasado 23 de septiembre, el Ejército y la Policía ubicaron en zona rural de Durania un complejo cocalero compuesto por seis estructuras y con una capacidad estimada de producción de hasta dos toneladas de droga al mes.

El presidente Abelardo De la Espriella informó este lunes 28 de septiembre sobre un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al narcotráfico en Norte de Santander. Según el mandatario, en Cúcuta, la Fuerza Pública incautó 1.120 kilos de cocaína y destruyó un laboratorio que pertenecería al ELN.

“En Cúcuta le arrancamos al ELN 1.120 kilos de cocaína y un laboratorio”, señaló De la Espriella en una publicación en su cuenta de X, en la que, además, entregó un balance de las operaciones adelantadas durante las últimas 24 horas.

Según la información entregada por el jefe de Estado, en ese mismo periodo las autoridades afectaron otros ocho laboratorios y realizaron 19 capturas en diferentes regiones del país. De la Espriella agregó que, desde el 7 de agosto, la Fuerza Pública ha incautado 111.312 kilos de estupefacientes, cifra que corresponde al balance divulgado por el mandatario este lunes.

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Cabe resaltar que el anuncio se conoce después de varias operaciones recientes contra las economías ilícitas del ELN en Norte de Santander. El pasado 23 de septiembre, el Ejército y la Policía ubicaron en zona rural de Durania un complejo cocalero compuesto por seis estructuras y con una capacidad estimada de producción de hasta dos toneladas de droga al mes. En ese procedimiento fueron incautados 470 kilos de clorhidrato de cocaína, además de insumos y sustancias utilizadas para su procesamiento. Según las autoridades, el complejo tendría nexos con el frente Germán Velasco Villamizar del ELN.

Asimismo, otro de los antecedentes recientes se presentó en julio, cuando el Ejército reportó la ubicación de un laboratorio en zona rural de Cúcuta que, según inteligencia militar, pertenecería al frente urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN.

En ese operativo fueron incautados 1.042 kilos de clorhidrato de cocaína, 65 kilos de pasta base y otros insumos empleados para la producción de narcóticos. Las autoridades estimaron que la infraestructura podía producir cerca de dos toneladas de cocaína al mes.

Por otro lado, la ofensiva también ha dejado capturas de integrantes señalados de pertenecer al ELN en otras regiones. En un balance presentado el 10 de septiembre, el Gobierno informó sobre la captura, en Pailitas, Cesar, de alias ‘El Loco’ y alias ‘Leyla’, señalados de integrar el frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Durante ese procedimiento fueron incautadas armas, municiones, una granada, teléfonos celulares y material de intendencia. Según las autoridades, alias ‘El Loco’ estaría encargado de recaudar recursos provenientes de la extracción ilícita de hidrocarburos para financiar las actividades de esa estructura.

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En el mismo sentido, un día después, el Gobierno reportó otras operaciones contra el ELN. En La Guajira fueron capturados cuatro presuntos integrantes del frente 6 de Diciembre, mientras que en La Sierra, Cauca, fueron detenidos otros dos integrantes, entre ellos alias ‘Flaco’, señalado por las autoridades como cabecilla.

Finalmente, De la Espriella aseguró que las operaciones continuarán y que la Fuerza Pública mantendrá los operativos contra las organizaciones que, según las autoridades, utilizan el narcotráfico y otras economías ilegales para financiar sus actividades.

Vamos por sus armas, sus cabecillas y cada peso con el que financien el terror”, escribió el mandatario al entregar el balance de este lunes.

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