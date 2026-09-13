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Balón de Oro

Lamine Yamal tiene muy claro quién debería obtener el Balón de Oro: "Este año me lo merecería yo, por lo que he ganado"

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
Al ser consultado sobre quién se quedará con el prestigioso reconocimiento individual, el delantero del FC Barcelona hizo énfasis.

En entrevista con el exfutbolista y colaborador del Real Madrid, Jorge Valdano, el delantero español Lamine Yamal dejó unas declaraciones un tanto "picantes" de cara a la gala del Balón de Oro.

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Al ser consultado sobre quién se quedará con el prestigioso reconocimiento individual, el delantero del FC Barcelona hizo énfasis.

"Yo se lo daría al mejor jugador del mundo, ¿a quién se lo van a dar? Esa ya es una conversación muy larga", inició Yamal.

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Luego, comentó: "Creo sinceramente que los mejores del mundo somos dos. Pero este año me lo merecería yo, por lo que he ganado".

"Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí es muy claro y todos los que ven los partidos lo saben", sentenció.

Yamal, recordemos, ganó LaLiga con el FC Barcelona y la Copa Mundial de Fútbol con la selección de España en la temporada 2025-2026.

Este atacante es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad gracias a su extraordinario impacto en su club y su combinado nacional.

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Aunque en el pasado mercado de fichajes algunos equipos lanzaron ofertas por este jugador, el Barcelona se mantuvo firme.

El cuadro 'blaugrana' ve a Lamine Yamal como su pilar intransferible y pieza central del futuro del equipo.

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