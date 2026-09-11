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Nueva York renombrará más de 20 calles y espacios públicos en memoria de víctimas del 11 de Septiembre

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
La iniciativa quiere mantener vivo el recuerdo de los que murieron en los atentados y de los héroes que fueron partícipes en las labores de rescate.

Nueva York aprobó una nueva medida para preservar la memoria de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El Concejo Municipal ha dado luz verde a un proyecto que busca renombrar 26 calles, intersecciones y espacios públicos de los cinco distritos de la ciudad teniendo como referencias al 11-S y a las personas y organizaciones que tienen vinculación con la tragedia.

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La decisión se dio a conocer este jueves, momento en el que Estados Unidos conmemora el 25 aniversario de los ataques que se llevaron cerca de 3.000 muertos y cambiaron para siempre a Nueva York y al país.

La propuesta trata de hacer homenajes a víctimas civiles, pero igualmente a bomberos, policías, paramédicos y equipos de emergencia que han participado en las labores de rescate y recuperación tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

Entre los nuevos nombres que han sido aprobados se encuentran “Never Forget Way”, en Queens; “Firemen’s Memorial 9/11 Remembrance Way”, en Manhattan; y “Fresh Kills 9/11 Recovery Heroes Way”, en Staten Island. Además, se reconocerá especialmente a unidades de emergencia como Squad 18, Ladder 3, Engine 22/Ladder 13, EMS Station 49 y Rescue 5.

La lista también trae espacios vinculados con instituciones y comunidades que mantienen iniciativas de memoria después de 25 años. Brooklyn va a ser uno de los distritos más número de nuevas denominaciones, Manhattan, Queens, el Bronx y Staten Island tendrán de igual forma lugares que estarán destinados al recuerdo de la tragedia.

La medida hace parte de una estrategia mucho más amplia de la ciudad para evitar que el paso del tiempo deje atrás la memoria del 11-S. El Concejo solicitó a la legislatura estatal y a la gobernadora de Nueva York un programa educativo acerca de los atentados en las escuelas, sobre todo ante el hecho de que una parte relevante de la población nació luego de 2001 o era muy joven para recordar lo que sucedió.

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La iniciativa aparece llega justo cuando la ciudad conmemora un cuarto de siglo desde los ataques. Según el Ayuntamiento, más del 30 % de los habitantes de Nueva York nació luego de los atentados o no tenía la edad necesaria para recordarlos.

Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal, resaltó que los ataques modificaron la ciudad para siempre y aseguró que el heroísmo, la unidad y la solidaridad que se mostraron en la tragedia hacen parte de la historia que debe transmitirse a las nuevas generaciones.

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