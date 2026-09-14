¿Putin lanzaría un ataque contra un país de la OTAN y que implicaciones tendría esa acción?

Un nuevo ataque ruso deja a Ucrania bajo una lluvia de drones en un solo día que dejan hasta el momento a al menos seis civiles muertos y 43 heridos en las últimas horas. Solo el 13 de septiembre, Rusia ha lanzado 453 drones, una ofensiva que ha golpeado a varias regiones ucranianas. Para hablar sobre este tema, Ignacio Montes de Oca, analista experto en conflictos internacionales, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.