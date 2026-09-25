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Estados Unidos - Cuba
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¿Preparando el terreno? Estados Unidos estaría evaluando una posible acción militar en Cuba

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos estaría preparando el terreno para llevar a cabo una posible acción militar en Cuba, según revela el reconocido medio CBS News. De acuerdo con el medio, un documento interno del Ejército de Estados Unidos revela que la Reserva está evaluando la disponibilidad de unidades militares que podrían ser puestas bajo el mando del Comando Sur en un plazo de entre 90 y 120 días.

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