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Colombia

Abelardo de la Espriella entrega balance de seguridad tras primer mes de gobierno: el secuestro, la extorsión y la masacres cayeron

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
El mandatario aseguró que varios delitos de alto impacto registraron importantes reducciones durante agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó un balance de seguridad de sus primeros 30 días de Gobierno y aseguró que varios delitos de alto impacto registraron importantes reducciones durante agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el mandatario durante una alocución nacional, el secuestro disminuyó 79 %, la extorsión 62 % y las masacres 58 % al comparar agosto de 2026 con agosto de 2025.

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El Ejecutivo informó que, como resultado de los operativos contra esta organización, se han producido 23 capturas: 18 en Magdalena y cinco en La Guajira. En las últimas operaciones realizadas en Santa Marta y Ciénaga se reportaron 13 nuevas capturas, además de seis diligencias de registro y allanamiento.

Las autoridades también informaron sobre el desbloqueo de cinco puntos que afectaban la vía entre Santa Marta y Riohacha.

Entre los resultados anunciados se encuentra la captura de alias ‘Yolima’, compañera sentimental del cabecilla alias ‘Pinocho’. Durante el procedimiento, las autoridades reportaron la incautación de 29 millones de pesos, ocho teléfonos celulares y material de inteligencia.

También fue capturado alias ‘Juancho Roy’, señalado por las autoridades como integrante de la estructura y sicario. En el operativo se incautaron un arma de fuego, municiones y panfletos intimidatorios.

De acuerdo con el balance oficial, actualmente hay alrededor de 2.500 integrantes de la Fuerza Pública desplegados en la zona, con apoyo aéreo, controles en las vías y acompañamiento a comerciantes y transportadores.

El Gobierno mantiene además una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita localizar y capturar a alias ‘Pinocho’, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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