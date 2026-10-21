Abelardo de la Espriella mostró en primer plano la baja de alias ‘Resorte’, señalado cabecilla de finanzas del ELN: “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando”

En primer plano se mostró la muerte de alias ‘Resorte’, identificado como Ricardo Trigos Peñaranda y señalado por las autoridades militares como presunto cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), durante un operativo desarrollado en Norte de Santander.

El hecho se registró el martes 20 de octubre en la vereda Palo Colorado, zona rural del municipio de Chinácota, donde tropas del Ejército Nacional, pertenecientes a la Segunda División y con la participación de unidades del Gaula Militar, sostuvieron combates contra integrantes de esta estructura armada ilegal.

VEA TAMBIÉN Abelardo de la Espriella reveló imágenes de la destrucción de un complejo de cocaína del ELN en Norte de Santander: así fue el megaoperativo o

El resultado de la operación fue divulgado por Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales, donde aseguró que la acción representó un golpe a las finanzas criminales y a la capacidad logística del ELN en el departamento.

Según la información entregada por las autoridades, alias ‘Resorte’ sería el encargado de coordinar recursos provenientes de actividades ilegales y estaría relacionado con redes de extorsión que operan en Cúcuta y su área metropolitana.

Asimismo, los reportes militares señalan que el hombre registraba antecedentes judiciales por presuntos delitos como secuestro extorsivo, homicidio y tráfico de armas. Su muerte, de acuerdo con el balance oficial, representa una afectación a la estructura financiera del grupo armado.

Durante el procedimiento también fueron incautados una pistola, munición, dos teléfonos celulares y una camioneta, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos.

Cabe resaltar que esta operación se produjo en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo, donde el ELN mantiene una confrontación con las disidencias de las Farc por el control territorial y las economías ilegales.

De hecho, en los últimos días se han registrado nuevos enfrentamientos en zonas rurales de Tibú y Sardinata, así como ataques con drones cargados con explosivos que han puesto en riesgo a las comunidades. Los hechos reportados el 17 y 18 de octubre provocaron desplazamientos de habitantes y llamados de la población civil para que cesaran los combates.

En este escenario, las autoridades han desarrollado operaciones dirigidas a debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, entre ellas, la extorsión y otras economías criminales.

La muerte de alias ‘Resorte’ se suma a las acciones militares contra las estructuras del ELN que tienen presencia en Norte de Santander. Sin embargo, las autoridades deberán continuar con las investigaciones para establecer el alcance de las actividades que presuntamente coordinaba y las posibles consecuencias de este resultado operacional sobre las redes criminales que operan en la región.