La Conmebol oficializó este jueves la sede de la Copa América a disputarse en 2028, así lo informó un periodista del diario O Globo de Brasil.

De acuerdo con la información difundida por el comunicador, el torneo continental de selecciones más antiguo del mundo se disputará de nuevo en Estados Unidos, como sucedió en 2024.

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El periodista Lauro Jardim aseguró en una columna del diario brasileño que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dio a conocer a los presidentes de las federaciones de los países miembros que Estados Unidos volverá a alojar el torneo continental.

La información habría sido dada por el dirigente sudamericano durante el Consejo de Conmebol que se llevó a cabo en Barranquilla en el marco de la final de la Copa Sudamericana que se disputará este sábado entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de la ciudad colombiana.

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A la reunión asistieron los 10 presidentes de la federaciones miembro, según confirmó el comunicador brasileño.

Cabe recordar que la última vez que la Copa América se celebró en territorio sudamericano fue en Brasil cuando se realizó en 2021 después de la pandemia.

En la edición de 2024, varias selecciones se quejaron de la organización del torneo en cuanto a las sedes y el clima.

Los entrenadores criticaron que el torneo se haya realizado en puntos distantes de Estados Unidos, con recorridos muy largos entre sedes. Además, del clima caluroso durante el verano.

Se espera que en las próximas horas se haga oficial la elección de Estados Unidos como sede.