Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec el traslado de más de 20 "bandidos" y afirmó que se acabaron las "zonas de confort" en las cárceles

El presidente Abelardo De La Espriella insiste en ponerle mano dura a los delincuentes que siguen extorsionando a los colombianos desde las cárceles del país. Este martes, 25 de agosto, anunció, a través de su cuenta oficial de X, que le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tomar medidas.

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Una de ellas es acabar con lo que él llama “zonas de confort”, donde permanecen estos delincuentes en los establecimientos penitenciarios.

“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, dijo.

Asimismo, anunció que ordenó el traslado de más de 20 personas que se encuentran bajo custodia en Barranquilla.

“Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, aseveró.

Según el presidente, diez de estos bandidos se encontraban ‘detenidos’ en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

Entre ellos están Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias Rodrigo o El Gamo, de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo o Comandante Gabino, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo, de Los Costeños; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Miquito, de Los Costeños; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco; José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito; Dairo Luis García Quintero, alias El Pequeño; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan, entre otros.

Con esta información, el presidente de la República afirmó que cada traslado se hace bajo extremas medidas de seguridad para no correr el riesgo de fuga.

“Los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados”, dijo.

De acuerdo con el presidente, una vez trasladados a Bogotá, durante los quince días siguientes serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.

Cabe recordar que este no es el primer traslado de reclusos de cárceles del país ordenado por De La Espriella. Una de las decisiones más trascendentales que tomó el presidente tras posesionarse fue ordenar el traslado de 117 internos de alto perfil de la cárcel, quienes habían protagonizado todo tipo de actos de indisciplina y conductas delictivas en los últimos meses.

En esta lista destacaban la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, condenada por los destrozos a una estación de TransMilenio en medio del Paro Nacional; así como alias Douglas, Carlos Pesebre y Fritanga.

Finalmente, la decisión, que tomó por sorpresa a muchos, recibió todo tipo de ovaciones y aplausos por parte de diferentes sectores políticos y sociales. Asimismo, De La Espriella ha insistido desde que llegó al poder en que la cárcel no será para que sigan operando los delincuentes.

“En la era del Tigre se acabó la cárcel como centro de operaciones para los bandidos. ¡Mano de hierro contra la delincuencia!”, enfatizó.