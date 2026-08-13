¿Cuál es la nueva excusa del régimen para tener el ORO VENEZOLANO de vuelta en sus manos?

El régimen de Venezuela insiste en tener de vuelta en sus manos los lingotes de oro venezolano custodiados por el Banco de Inglaterra desde el año 2020, argumentando ahora la supuesta asistencia por terremotos. Se trata de un tema que se encuentra incluido dentro de las primeras conclusiones de los diálogos entre la dictadura y la Asamblea Legítima del año 2015, bajo la excusa de "promover la recuperación de los activos de reserva internacional en el Banco de Inglaterra".