"A cada federación miembro se le garantizarán 20 millones de dólares": Infantino explica su propuesta de crear una filial privada para la FIFA

La propuesta de financiar con recursos privados los torneos de la FIFA, incluido el Mundial, ha generado un debate intenso entre las confederaciones que hacen parte del máximo ente del fútbol mundial.

Es por eso que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró en las últimas horas que la propuesta de crear una filial privada para explotar los beneficios comerciales del Mundial era "una oportunidad, pero no una obligación".

La propuesta de vender participaciones en las principales competiciones de la FIFA provocó incredulidad e indignación en todo el mundo desde que se dio a conocer el martes, pero Infantino defendió la idea, diciendo que muy poco del valor comercial del fútbol llega a las partes del juego que más lo necesitan.

"FIFA Forward Enterprise, o FFE, es en realidad una propuesta, una oferta. Forma parte de un proceso democrático, un proceso de consulta, y, sobre todo, es una oportunidad, pero no una obligación", dijo Infantino en un vídeo publicado el miércoles por la noche.

"Es una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del juego a nivel mundial. Pero, insisto, es solo una oferta, no una obligación", agregó.

Infantino insistió en que la propuesta se centraba en desbloquear un "valor comercial previamente no aprovechado" y estaba condicionada a una votación democrática de las 211 asociaciones miembro de la FIFA y a la aprobación del Consejo de la FIFA.

"Capturar ese valor requiere conocimientos especializados adicionales, una visión más profunda, distinta de la que se tiene al gobernar y desarrollar el deporte", afirmó.

"Simplemente comercializaría y organizaría todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con el patrocinio, la transmisión, las licencias y las nuevas iniciativas en beneficio de las 211 asociaciones miembro de la FIFA."

Infantino afirmó que el juego no cambiaría y que los aficionados estarían más contentos.

"Los aficionados de todo el mundo se beneficiarían enormemente de este potencial revolucionario, ya que transformará el fútbol en sus países", afirmó.

A su vez, Infantino lanzó una ambiciosa propuesta de recursos por más de 20 millones de dólares para cada una de las federaciones miembro.

"A cada federación miembro se le garantizarán 20 millones de dólares, luego 22, luego 24", dijo.

Cabe recordar que actualmente las federaciones reciben incluso hasta menos de la mitad de ese monto.