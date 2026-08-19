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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Habrían hallado entre escombros en Cali una carta de una de las víctimas del terremoto: “Me rodeo de amor y de luz”

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Escombros del terremoto en Cali - EFE
Escombros del terremoto en Cali - EFE
El documento revela así a una mujer que estaba pensando en el futuro y que tenía proyectos en marcha. Sus anotaciones hablaban de cada área de su vida en la cual tenía un sueño.

Entre los objetos encontrados por los rescatistas que trabajan en el edificio Vanessa, una de las estructuras afectadas por el terremoto que sacudió Cali el pasado 10 de agosto, habrían hallado unas hojas escritas a mano y con tinta rosada sobre hojas cuadriculadas. Las páginas guardarían los sueños, proyectos y deseos de Luz Ángela Sánchez Castillo, una de las personas que perdieron la vida en medio de la tragedia.

El medio Semana publicó el que sería el texto, de seis páginas, que comienza con una serie de manifestaciones personales dirigidas al “Universo”. En ellas, Luz Ángela hablaba de prosperidad, familia, salud, trabajo y de la vida que quería construir.

Me rodeo de amor y de luz, dando y recibiendo amor equilibradamente”, escribió en una de las primeras líneas.

Entre sus deseos estaban el bienestar de sus hijos y, particularmente, el futuro de uno de ellos. En sus propias palabras dejó inmortalizado su anhelo de que su hijo estudiara en España y pudiera disfrutar de una nueva etapa lejos de su hogar.

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También hablaba de su familia y de la importancia de compartir tiempo con sus seres queridos. En una de las páginas escribió que sus hijos “siempre están presentes con nosotros pasando tiempo de calidad”. Mencionó los viajes y las salidas familiares como algunos de esos momentos que quería conservar para siempre.

Del mismo modo, en la carta se evidencia que Luz Ángela tenía proyectos empresariales y aspiraciones económicas. Escribió sobre sus emprendimientos, sus clientes y su intención de hacer crecer sus negocios. Entre las páginas aparece el nombre Angie’s Trendy Cakes, proyecto al que asociaba con nuevos productos, una línea saludable y la posibilidad de contratar personas que la ayudaran.

Asimismo, uno de sus mayores anhelos era que su trabajo llegara a más personas. También escribió sobre un taller virtual y sobre la posibilidad de tener alumnos de diferentes lugares del mundo.

Cada vez tengo más alumnos y en las clases virtuales tengo millones de alumnos en todo el mundo”, dejó escrito.

En otra de las páginas, hizo un listado de siete manifestaciones concretas. Allí escribió que quería vender más productos, atraer nuevos clientes a través de las redes sociales y encontrar a las personas adecuadas para ayudarla a cumplir sus metas. También dejó una meta económica: alcanzar ahorros de $3.000 dólares o más en un lapso de seis meses.

En el mismo sentido, sus planes incluían remodelar su vivienda. Escribió sobre arreglar la cocina, pintar la casa y renovar las habitaciones de sus hijos con nuevos colores. Asimismo, un sueño profesional también ocupa un lugar importante en aquellas hojas. Luz Ángela escribió: “Ahora yo soy la mejor profesora de modelado de habla hispana”.

El documento revela así a una mujer que estaba pensando en el futuro y que tenía proyectos en marcha. Sus anotaciones hablaban de cada área de su vida en la cual tenía un sueño.

Por otro lado, también apareció un escrito relacionado con su bienestar personal. Luz Ángela expresó su deseo de sentirse saludable, tener equilibrio físico y emocional y modificar algunos de sus hábitos.

Mi cuerpo, mente y espíritu están en perfecto equilibrio y salud”, expresó en uno de los apartados.

Hablaba de controlar sus emociones y de sentirse mejor con el paso del tiempo. “Me siento muy bien”, escribió antes de referirse a sus esfuerzos por cambiar algunos hábitos.

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La carta vuelve una y otra vez sobre la gratitud. Para Luz Ángela, escribir aquellas páginas parecía ser también una manera de visualizar lo que esperaba conseguir y agradecer anticipadamente por aquello que consideraba que estaba por llegar.

Gracias a la constancia y dedicación”, escribió, antes de volver a mencionar el amor, la luz y el equilibrio como elementos centrales de sus deseos.

Para cerrar, Luz indicó: “Ahora tengo tiempo y dinero para hacer todo lo que quiero”. Además, finalizó con una frase que hoy adquiere un significado especial para quienes encontraron sus pertenencias entre los restos de la tragedia: “Inmensamente feliz de contribuir con mi familia y hogar”.

Finalmente, quienes participaron en las labores de búsqueda intentan localizar a sus familiares para entregarles este documento que, más que unas simples hojas, contiene una parte íntima de la vida de Luz Ángela: sus planes, sus emprendimientos, sus hijos, sus deseos de viajar y las metas que esperaba alcanzar.

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